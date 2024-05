Metterci un tappo

La grande politica si misura dalle piccole cose. Ecco perché il caso delle bottigliette di plastica con il tappo attaccato per non farlo disperdere nell'ambiente una crudele regolamentazione, anche inutile, per farti rovesciare l'acqua addosso - è la prova provata della stupidità della Commissione europea. La Lega ieri ci ha persino costruito sopra una campagna social. E, contrariamente a quanto appaia di solito Salvini, persino ironica.

Al netto di chi ha votato la legge, e al netto dei tutorial di Carlo Calenda, il quale spiegando agli altri come si apre il tappo non è però capace di spiegare a se stesso perché si è deciso di attaccarlo alla bottiglia, la normativa svela il volto mefistofelico di Bruxelles.

Il diavolo fa le bottiglie, l'Europa i tappi.

Lasciamo a Salvini, a Calenda e alle varie tifoserie politiche la questione. Personalmente abbiamo risolto il problema da un pezzo. Prima dell'obbligo europeo eravamo i più scrupolosi esecutori della raccolta differenziata. Dopo abbiamo cominciato a staccare il tappo, tenerlo in tasca e buttarlo nella prima aiuola che incontriamo. A volte assieme alla bottiglietta.

C'è un principio, più di ogni altro, cui deve essere fedele il politico che rappresenta un'istituzione. Ed è questo.

Mai - ma mai - smettere di avere fiducia negli uomini. Il giorno in cui accade, fosse anche per colpa di un tappo, gli uomini smetteranno di avere fiducia nelle istituzioni.

E ciò spiega il bassissimo livello di gradimento dell'Unione europea.