L'ultima follia di Lerner: "Un bollino sugli ospiti pagati"

Il caso Orsini ha aperto una crepa. Le polemiche sul " contratto da circa 2mila euro a puntata " per la presenza del professore Luiss a Cartabianca hanno ottenuto un effetto: il dietrofront della Rai, che proprio stamane ha comunicato la decisione di non dar seguito a quell'accordo. Prima che il servizio pubblico interevenisse sulla questione, però, la vicenda aveva alimentato un certo dibattito (per la verità non del tutto inedito) sull'opportunità di dare spazio in tv a ospiti retribuiti. Sull'argomento è intervenuto pure Gad Lerner, che quando si tratta di pontificare è sempre pronto a dire la sua.

Il giornalista ed ex conduttore di talk show se n'è uscito con una proposta piuttosto surreale, per quanto forzata e macchinosa nell'applicazione: contrassegnare gli ospiti in base al loro trattamento economico o alla loro presenza a titolo gratuito. " Quando facevo i talk show non pagavo gli opinionisti: venivano per passione a spiegare le loro idee. I tempi cambiano ", ha esordito Lerner in un tweet, alludendo chiaramente alle recenti polemiche sul caso del professor Orsini. Poi Gad è andato al sodo e ha lanciato la proposta: " Non sarebbe male se un bollino segnalasse al telespettatore chi è l'ospite retribuito e chi il volontario. Viva la libertà d'opinione, viva la trasparenza ".

Quando facevo i #talkshow non pagavo gli opinionisti: venivano per passione a spiegare le loro idee. I tempi cambiano. Ma non sarebbe male se un bollino segnalasse al telespettatore chi è l'ospite retribuito e chi il volontario

Viva la libertà d'opinione, viva la trasparenza pic.twitter.com/fNcLmcAt0M — Gad Lerner (@gadlernertweet) March 24, 2022

Nel suo tweet, il giornalista non ha specificato se l'ipotetico contrassegno dovrebbe valere solo per il servizio pubblico o anche per le emittenti private. In ogni caso, la sola eventualità appare bizzarra: immaginare lo schermo televisivo puntellato da bollini, in base all'opinionista di turno e al suo possibile cachet, fa sorridere. Ci chiediamo a questo punto se nel Gad pensiero i distintivi debbano variare anche in base alle possibili differenze di importo tra un ospite e l'altro. Una simile operazione di trasparenza risulterebe se non altro artificiosa all'interno di una diretta televisiva.