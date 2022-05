"Mi sentivo un fallito". Maja, l'ossessione per i debiti e la strage

" Mi sentivo un fallito" . A parlare è Alessandro Maja, il geometra che ha ucciso moglie e figlia, nonché tentato l'omicidio del primogenito, nella villetta di Samarate (Varese). Interrogato dal gip di Busto Arsizio Piera Bossi, il 57enne ha spiegato le ragioni che lo avrebbero indotto ad armarsi contro i propri familiari. " Ero ossessionato dal peso dei debiti ", ha aggiunto ammettendo le proprie responsabilità.

L'ossessione dei debiti

L'interrogatorio di garanzia si è svolto nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Monza dove Maja è stato collocato subito dopo il fermo per il plurimo omicidio. Secondo quando ha confermato all'Ansa l'avvocato Enrico Milani, il 57enne avrebbe risposto alle domande del gip seppur ancor fortemente provato l'accaduto. " Ha risposto sofferente alle domande, - ha precisato Milani - con un forte disagio che ha portato ad una breve interruzione delle domande ". Maja avrebbe ammesso di essere " ossessionato dal peso dei debiti " confermando, almeno in parte, le ipotesi ventilate in questi giorni dagli investigatori. Secondo gli inquirenti, infatti, al netto dei conti societari (perfettamente in regola), il geometra potrebbe essere finito in un losco giro d'affari oppure avere azzardato un'operazione finanziaria di cui non vi sarebbe traccia nei circuiti bancari.

La ricostruzione dell'omicidio