Il migliore tonno in scatola sul mercato. Ecco la classifica di Altroconsumo

Nelle dispense delle cucine italiane un alimento che non manca mai è il tonno in scatola. Oltre alla comodità di avere a disposizione un prodotto di facile e immediato consumo, il pesce tipico dei mari più caldi della Terra è ricco di sostanze nutritive che lo rendono indispensabile in ogni tipo di dieta. Il tonno in scatola contiene omega 3, oltre al fosforo, che è utile per prevenire le malattie del cuore e del sistema circolatorio e a mantenere la pressione arteriosa nei limiti, per evitare così l’ipertensione. Sugli scaffali dei supermercati sono esposte diverse marche di tonno in scatola, prodotti che, a prima vista, sembrano tutti uguali; l’unica differenza è data dal prezzo. Ma davvero è così? Come ci si può orientare nella scelta per acquistare il tonno in scatola migliore? Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, ha fornito l’elenco dei prodotti più affidabili, facendo la classifica dei 24 marchi più qualitativi.

Per stilare la graduatoria, l’associazione ha valutato diversi aspetti importanti: le caratteristiche organolettiche, la ricchezza delle informazioni riportate sulla scatoletta, la zona in cui il tonno è stato pescato, l’eventuale presenza di metalli pesanti o di istamina e la data di inscatolamento. A capeggiare la classifica sono due prodotti dell’azienda che ha sede in Sardegna As do Mar che batte prodotti maggiormente pubblicizzati.

Ma ecco l’elenco completo pubblicato dal sito di Altroconsumo: