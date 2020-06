L'Ong dei centri sociali torna in mare e vuole portarci 70 migranti

Le Ong tornano ad essere operative a pieno regime nel Mediterraneo. Dopo i salvataggi della Sea Watch, è il turno dei centri sociali. La nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans ha tratto in salvo circa 70 persone che a bordo di una barcone in legno, in emergenza da diverse ore, a circa 40 miglia da Lampedusa. A riportarlo è stata direttamente la organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans, attraverso il proprio profilo Twitter: " La nostra nave Mare Jonio ha appena completato il salvataggio di circa 65/70 naufraghi che si trovavano a bordo di un barcone in legno a rischio di affondamento in zona Sar Malese, 48 miglia a sud ovest di Lampedusa. Benvenuti, sani e salvi, in Europa. Black Lives Matter ".

La nostra nave #MareJonio ha appena completato il salvataggio di circa 65/70 naufraghi che si trovavano a bordo di un barcone in legno a rischio di affondamento in zona #SAR maltese, 48 miglia a Sud-Ovest di Lampedusa. Benvenuti, sani e salvi, in Europa. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/fY1dptjLBH — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) June 19, 2020

In base alle prime ricostruzioni, Alarm Phone aveva segnlato la situazione, ma il soccorso dei naufraghi non era stato attivato. I migranti salvati sarebbero in buone condizioni, ma molto provati da tanti giorni in mare e da almeno 48 ore senz'acqua. In una nota, Saving Humans ha dichiarato: " In questi giorni siamo stati testimoni diretti di un respingimento operato dalla cosiddetta guardia costiera libica, una violazione dei diritti umani avvenuto a poche miglia da noi. Una prassi ormai consueta nel Mediterraneo centrale. Siamo felici di aver salvato i 67 profughi costretti a diventare naufraghi per fuggire da guerra e torture, ma il nostro pensiero va a chi è stato respinto verso le stesse violenze ".

Mentre, grazie a segnalazioni @Alarm_phone, #SeaWatch3 ha effettuato un terzo salvataggio e ora richiede un porto sicuro di sbarco per 211 naufraghi a bordo, la nostra #MareJonio sta continuando oggi monitoraggio in zona SAR libica. https://t.co/Y3oEVuEdWa — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) June 19, 2020

Soltanto qualche ora fa, l'organizzazione non governativa scriveva, sempre tramite il suo account Twitter, che grazie alle segnalazioni di Alarm Phone, Sea Watch 3 aveva effettuato un terzo salvataggio e richiedeva un porto sicuro per lo sbarco di 211 migranti, mentre la nave Mare Jonio continuava il monitoraggio nella zona dove sono stati poi recuparti i 70 migranti. C'è da scommettere che sia la Sea Watch che la Mare Jonio faranno rotta sull'Italia...