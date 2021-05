Porto spalancato per la Sea Eye: il maxi sbarco

È Pozzallo, in provincia di Ragusa, il porto sicuro assegnato alla Sea Eye 4, la nave con 414 migranti a bordo, fra cui 150 minori. Lo ha reso noto su Twitter il presidente della Ong tedesca Gordon Isler. “La Sea Eye 4 è stata appena assegnata a Pozzallo come porto – scrive –. La nostra nave partirà immediatamente. Questo, infatti, significa anche che gli oltre 400 extracomunitari soccorsi devono trascorrere altre due notti a bordo” . Intanto, continuano i negoziati, soprattutto con la Libia, per mettere fine alle partenze incontrollate, e spesso mortali, dei migranti verso la Sicilia.

La svedese Ylva Johansson, commissaria Ue agli Affari interni, è a Roma in attesa di partire, oggi, con la ministra Luciana Lamorgese per la Tunisia, Paese con il quale l'Europa, su spinta della diplomazia italiana, è pronta a chiudere il primo grande accordo globale ( “entro fine anno” ) per la gestione dei migranti. Al quotidiano la Repubblica dichiara: “Stiamo già parlando con le autorità libiche e con il governo ad interim di Abdel Hamid Dbeibah ci sono riscontri e opportunità positive, sono pronta a impegnarmi per esplorare la possibilità di chiudere un nuovo accordo con la Libia senza aspettare le elezioni di dicembre” .

I tempi per gli accordi, però, non sembrano essere immediati. Johansson spiega: “Sto contattando i governi dell'Unione per mettere in piedi un sistema di ridistribuzione volontario e provvisorio per aiutare l'Italia ad affrontare l'estate. É fondamentale che gli italiani ricevano la solidarietà europea. Abbiamo imparato che la ridistribuzione volontaria non è abbastanza e dunque l'approvazione della riforma delle politiche migratorie con i ricollocamenti obbligatori è essenziale” . I negoziati vanno al rilento e la sensazione è che fino alle elezioni in Germania di ottobre sarà impossibile chiudere il pacchetto.