Minacce di morte e violenze fisiche: in carcere lo stalker della giornalista

Incubo finito per la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, trentenne, figlia di Xavier Jacobelli e volto noto di Dazn. Dall'inizio di gennaio e fino a qualche settimana fa ha vissuto in un "clima di terrore", a causa delle continue minacce di morte, violenze fisiche e psichiche perpetrate dall'uomo con il quale è stata fidanzata per un breve periodo. Lui è Francesco Angelini, ha 52 anni, è nato in Francia ma residente a Montecarlo e ora si trova in carcere per stalking su ordinanza del gip Livio Cristofano. L'inchiesta è stata condotta dal pm di Milano Pasquale Addesso.

Marialuisa Jacobelli non ha mai nascosto il suo dramma. Già lo scorso febbraio sui social si era esposta raccontando la sua vicenda tramite la pubblicazione di un post in cui rivelava di essere vittima di stalking. La denuncia, è arrivata lo scorso 17 giugno al culmine di una situazione che per la giornalista si era fatta insostenibile. La Jacobelli in questi mesi è stata anche costretta a cambiare casa e ha dovuto cambiare radicalmente le sue abitudini perché, per paura di essere rintracciata da quell'uomo che voleva accettare la fine di quella breve relazione, ha dovuto obbligatoriamente sospendere anche tutte le sue pubblicazioni social per non correre il rischio di essere rintracciata, seguita e raggiunta da Angelini.