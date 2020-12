Miss Italia, Martina Sambucini svela: "Così ho superato il Covid"

Potrebbe sembrare uno scherzo del destino o forse no. Fatto sta che la nuova Miss Italia, la prima eletta ai tempi del Covid-19, il coronavirus l'ha vissuto sulla sua pelle, contagiandosi poche settimane prima della sua partecipazione al famoso concorso di bellezza. Martina Sambucini lo ha svelato nel corso della sua prima intervista rilasciata all'Adnkronos dopo l'incoronazione come Miss Italia 2020.

Con la sua bellezza acqua e sapone e la freschezza dei suoi 19 anni, Martina ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi l'ambito titolo di più bella d'Italia e riportando a Roma una fascia che mancava da quasi tre decenni. Martina Sambucini, romana doc di Frascati, ha conquistato giuria e pubblico con la sua bellezza indiscussa, semplice e particolare al tempo stesso. Ma guai a dirle che è stato tutto facile in un anno in cui di facile non c'è stato proprio niente.

Sono felice e orgogliosa ma anche consapevole che il periodo è delicato anche perché, purtroppo, l'ho vissuto in prima persona perché anche io ho avuto il Covid

L'81esima edizione di Miss Italia ha rischiato di non svolgersi proprio per le restrizioni e le limitazioni imposte dalla pandemia. Gli organizzatori però ci hanno creduto e hanno portato l'evento - che fino a oggi aveva trovato spazio in televisione - sul web dando vita alla prima edizione in streaming del concorso con tanto di mascherine sul volto delle aspiranti miss. Anche Martina alla fine ci ha creduto, nonostante il destino le avesse messo i bastoni tra le ruote alla vigilia dell'inizio della manifestazione: "".

La nuova Miss Italia ha confessato di essersi contagiata poco tempo fa e di essersene accorta per la mancanza di gusto e olfatto: " Me ne sono accorta solo dal fatto che non distinguevo più i sapori. Sono stata fortunata perché non ho avuto grossi sintomi e soprattutto sono stata male solo io e non ho infettato nessuno dei miei parenti. Sono stata in isolamento per due settimane ed è andato tutto bene ".