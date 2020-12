Martina Sambucini, 19 anni, è la nuova Miss Italia 2020

Occhi verdi, capelli castani e lo sguardo sognante di chi, a soli 19 anni, è stata appena incoronata la più bella d'Italia. Martina Sambucini, Miss Roma, si è aggiudicata la fascia di Miss Italia nell'81esima edizione del concorso. Un'edizione speciale, segnata dalla pandemia da coronavirus, che ha costretto le miss, gli organizzatori e la giuria a dar vita a uno spettacolo unico trasmesso per la prima volta nella sua storia via streaming.

Miss Italia non si ferma

Sono contentissima di questa vittoria, per me significa aver superato i miei limiti e i miei ostacoli. Sono veramente soddisfatta e fiera di me stessa

Il conduttore Alessandro Grego lo aveva detto : "". E oggi ha la sua regina. Non sognava certo di vincere l'edizione più inusuale di sempre, ben diversa delle finali tradizioni sotto i riflettori e in mezzo al pubblico, ma Martina, a 19 anni, ha sbaragliato la concorrenza con la sua bellezza acqua e sapone. "", ha commentato a caldo la nuovasubito dopo aver indossato corona e fascia del 2020.

A incoronarla sul palco del Polo Culturale Multidisciplinare Spazio Rossellini della Regione Lazio il conduttore Alessandro Greco con Margherita Praticò, insieme al presidente della giuria l'attore Paolo Conticini, che a fine gara ha condiviso sui social il primo scatto da Miss con la neo vincitrice. Martina Sambucini, studentessa di Frascati, è arrivata a Miss Italia con la fascia di Miss Roma. Ama cucinare, stare a contatto con la natura e gli animali e il "fai da te".

Diplomata al liceo linguistico, per il suo futuro spera di realizzarsi portando a termine gli studi con la specializzazione in psicologia della comunicazione e del marketing. Ma sogna anche di intraprendere un percorso nel mondo della moda e dello spettacolo.