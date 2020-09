La modella russa morta era nuda: tutti i misteri vicino alla base Nato

Lascia spazio a molti dubbi la morte di Galina Fedorova, la modella russa di 35 anni deceduta sabato al largo di Teulada, nel sud Sardegna, durante una gita in gommone, noleggiato a Chia, con l'amico fotografo russo-britannico Gerenius Tavarov, 44 anni. Come ha confermato ieri l'autopsia eseguita al Policlinico di Monserrato dal dottor Nicola Lenigno, Galina Fedorova è morta per annegamento. Il corpo senza vita della donna è stato recuperato da una motovedetta della Capitaneria di Porto, mentre il connazionale - soccorso da una imbarcazione - aveva raccontato che il gommone si era sganciato dall'ormeggio, finendo poi contro gli scogli. L'uomo - secondo la ricostruzione dell'Adnkronos - si sarebbe salvato nuotando finché non è stato raggiunto dal mezzo che lo ha soccorso, ma ha perso di vista la modella. La versione del fotografo fin dall'inizio ha lasciato molti interrogativi aperti sulla dinamica dell'incidente e sulla morte della ragazza.

Quanti misteri sulla strana morte di Olga Fedorova

I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo e hanno sequestrato il gommone: ora attendono che i periti accertino che si sia trattato di un urto a velocità elevata, se l’impatto è stato su uno scoglio oppure contro un altro oggetto. Ma c'è un altro elemento che potrebbe fare luce sulla tragica morte della giovane modella russa. Come nota il Corriere della Sera, nei telefoni cellulari, nelle macchine fotografiche e nel computer del fotografo russo-inglese Gerenius Tavarov ci sono soltanto le immagini della modella Galina Fedorova - annegata due giorni fa nel mare ad ovest di Chia e ripescata completamente nuda - destinate a copertine patinate di periodici dell'Est Europa o c'è dell'altro? Fino a quando la perizia, chiesta dalla Procura di Cagliari, non darà una risposta definitiva il giallo non verrà del tutto risolto. Secondo quanto riportato ieri dal sito del Fatto Quotidiano, al medico legale incaricato dalla Procura, il pm ha chiesto di far luce sulle cause del decesso della giovane, " ma anche di verificare se la donna avesse bevuto alcolici prima di tuffarsi dal gommone noleggiato dall'amico per una giornata sulla costa di Teulada ".

La modella morta vicina alla base Nato di Teulada: mistero sul drone

La domanda è: che cosa ci facevano i due in Sardegna? Perché veniva impiegato un drone? Solo per filmare la bella Galina e le bellezze della Sardegna oppure c'entra qualcosa la presenza sull'isola base militare? Non è curioso l'utilizzo di un drone per un servizio di questo tipo? C'entra qualcosa il fatto che Galina Fedorova è morta non distante dalla base militare di Teulada? La base funge da poligono permanente per esercitazioni terra-aria-mare affidato all'Esercito e messo a disposizione della Nato. È il secondo poligono d'Italia per estensione; 7.200 ettari di terreno, cui si sommano i 75.000 ettari delle " zone di restrizione dello spazio aereo e le zone interdette alla navigazione " (servitù militari nel linguaggio corrente) che sono normalmente impiegate per le esercitazioni di tiro contro costa e tiro terra-mare.