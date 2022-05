L'orrore del manovale nigeriano: morde un carabiniere e gli dilania un braccio

Ancora un caso di cronaca che vede, suo malgrado, protagonista un esponente delle forze dell'ordine, aggredito da uno straniero di origine nigeriana. I fatti si sono svolti a Settimo San Pietro, piccolo centro abitato dell'hinterland cagliaritano, dove un carabiniere è intervenuto insieme a un collega del nucleo radiomobile di Quartu Sant'Elena per sedare una rissa.

A quel punto, il nigeriano di 36 anni si è scagliato contro l'uomo dilaniandogli un pezzo di braccio, un rettangolo lungo 15 centimetri e largo 8. L'aggressore si trova ora rinchiuso nel carcere di Uta, vicino a Cagliari, mentre il carabiniere è stato ricoverato con una prognosi iniziale di 30 giorni. Per lui si prospetta a breve un intervento di chirurgia ricostruttiva al braccio. L'aggressore l'ha raggiunto con un morso anche al petto dove, però, i danni sono stati molto meno gravi. L'altro carabiniere, invece, è stato raggiunto da un pugno e per lui sono stati disposti 7 giorni di prognosi.

A chiedere l'intervento del 112 è stato il titolare della ditta dove lavorava il nigeriano, proprio per riportare la calma nel suo cantiere. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, il nigeriano era in forte stato di agitazione e si è scagliato contro i due carabinieri, con calci, pugni e morsi. Dopo l'aggressione è scappato e si è rifugiato in un vicino supermercato, dove è stato raggiunto dai rinforzi chiamati dai due carabinieri feriti. Il manovale, che è in possesso di un regolare permesso di soggiorno, è noto alle forze dell'ordine. Nel frattempo proseguono le indagini pr capire quale possa essere stata la causa scatenante della rissa che ha portato alla brutale aggressione del carabiniere.

Quanto accaduto a Settimo San Pietro ha riaperto l'annosa questione del teaser, non ancora in dotazione agli uomini dell'Arma in servizio nelle stazioni. " Forse ieri si sarebbe rivelato di vitale importanza per l'incolumità del collega. Chiediamo, a chi ne ha la responsabilità, di superare questa impasse, attesa la necessità e utilità dello strumento che aiuto a evitare i contatti ravvicinati con le persone esagitate, a tutela degli operatori su strada ", ha dichiarato Massimiliano Zetti, segretario generale del Nuovo sindacato carabinieri (Nsc).