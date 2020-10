È morta Carla Nespolo, presidente dell'Anpi

È morta Carla Nespolo, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi). Nata a Novara nel il 4 marzo del 1943 si è spenta questa mattina all'età di 77 anni dopo aver combattuto stenuamente contro una malattia. Ex parlamentare del Pci e del Pcs, era alla guida dell'Anpi dal 3 novembre 2017 vantando il merito di essere la prima donna non partigiana a ricoprire questa carica.

A darne notizia, poche ore fa, è stata la segreteria nazionale dell'Anpi con post di commiato per la della senatrice. '' Lascia un vuoto profondissimo. - si legge - Donna con grande sapienza, passione, intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin dalla sua nascita. Non dimenticheremo mai il suo affetto nei confronti di tutti noi, la sua presenza continua anche negli ultimi mesi, durissimi, della malattia ''. Poi, l'ultimo saluto:'' Ciao comandante ''.

Lunedì 5 ottobre 2020

Messaggi di cordoglio sono giunti anche dal mondo della politica. Tra i primi a ricordarla è il segretario del PD Nicola Zingaretti che commenta sui social la dolorosa scomparsa: '' Con la morte di Carla Nespolo, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - ANPI, - scrive Zingaretti - l'Italia intera perde una donna straordinaria che ha sempre lottato per la libertà, i diritti, per le donne, per i giovani, contro ogni forma di disuguaglianza. Voglio ricordarla con una sua frase: 'Essere antifascisti oggi significa essere contro il razzismo, contro chi approfitta anche della crisi sociale per far regredire politicalmente, culturalmente, moralmente il nostro Paese'. Carla, ci mancherà ''.