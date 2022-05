Morta dopo Astrazeneca, arriva il risarcimento. Ecco la cifra

Ammonta a 77.468,53 euro l'indennizzo destinato ai familiari di Francesca Tuscano, insegnante di 32 anni, morta dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. La consulenza medico legale e dell'ematologo ha stabilito che " il decesso della paziente è ragionevolmente da riferirsi a effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid- 19 ". Secondo quanto riporta Repubblica.it i legali e i familiari della vittima starebbero ragionando su una lettera di messa in mora nei confronti dell'Avvocatura dello Stato.

Il decesso

Francesca Tuscano, insegnante genovese, è morta il 4 aprile 2021 all'ospedale San Martino di Genova. Circa 48 ore prima del decesso, il 2 aprile, aveva ricevuto una dose di vaccino Astrazeneca presso l'hub allestito all'Albergo dei Poveri durante la pandemia nel capoluogo ligure. A poche ore dall'inoculazione, la 32enne aveva avvertito un forte mal di testa. La mattina successiva i genitori l'avevano ritrovata in stato di inconscienza. Da allora non si risvegliò più.

La consulenza medico legale

Gli accertamenti post mortem hanno attribuito le cause del decesso a " effetti avversi da somministrazione anti Covid-19 ". Lo si apprende dal referto stilato dal medico legale Luca Tajana e dall'ematologo Franco Piovella. Secondo quanto stabilisce la documentazione medica, Francesca Tuscano è morta per una trombosi cerebrale " rarissima " associata a piastrine basse e scatenata dai vaccini basati su adenovirus. Nel contesto della medesima consulenza i due periti escludono ogni eventuale responsabilità dei medici coinvolti nella vaccinazione: " I contenuti, le modalità di predisposizione, compilazione e valutazione del questionario anamnestico appaiono completi sotto ogni loro aspetto. Analogamente, l’attività informativa attraverso la quale Tuscano Francesca espresse il suo consenso alla pratica vaccinale appare completa ed esaustiva ".

L'indennizzo