Morta Isabella Mezza, storico ​volto della Rai

Isabella Mezza è morta nella sua casa di Roma circondata dall'affetto dei suoi familiari al termine di una lunga malattia. La giornalista, 72 anni, si è spenta nella mattinata del 15 marzo e i funerali si terranno mercoledì 17 marzo, alle ore 16, presso la chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma.

Tra i primi a dare la notizia della morte della Mezza, l'ex sindaco di Capalbio, Luigi Bellumori, amico e fautore di diverse iniziative culturali insieme a lei: " Giornalista di alta levatura morale, intensa professionalità e di cultura poliedrica. Negli ultimi anni curava la malattia, ma ci aveva convinti tutti di essere più forte ". E invece il male si è portato via Isabella Mezza, storico volto Rai del Tg3, dove è stata inviata di cronaca e conduttrice di rubriche.

Nata a Firenze nel 1948, Isabella Mezza si trasferisce a Roma in gioventù e nella capitale si laurea prima in Lettere e successivamente in Sociologia. Grande appassionata di cultura e teatro, Isabella Mezza inizia a collaborare nel 1984 per la sezione spettacolo, costume e letteratura di numerosi quotidiani e periodici romani. Le sue recensioni vengono pubblicate anche su importanti cataloghi d'arte e di rassegne teatrali, tra i quali "Parola Italiana" di Paolo Portoghesi, "Anni '80" con testi di Mario Fortunato e Achille Bonito Oliva.

Nel 1994 si iscrive all'Ordine dei Giornalisti Professionisti e comincia la sua ventennale carriera in Rai sia in televisione sia in radio. Nota la sua rubrica di teatro per il programma "Orione" (Radio3), i suoi interventi in qualità di esperta di comunicazione in "Buon pomeriggio" (Radio2); le sue inchieste e servizi per le rubriche del Tg3 "On the road", "L'edicola", "Il Dubbio", "Omnibus" e "Telesogni". Poliedrica e versatile, la Mezza passa in breve tempo dalla redazione Cultura a quella Economico-sindacale e, successivamente, alla redazione Cronaca, come inviato, seguendo i fatti più eclatanti dagli sbarchi a Lampedusa al delitto di Garlasco fino a quello di Perugia. Membro del Comitato di redazione del Tg3, cura e conduce le rubriche del Tg3 "Shukran", "Punto donna" e "SaluteInForma".

Docente del master in Critica giornalistica presso l'Accademia nazionale "Silvio d'Amico", Isabella Mezza si occupa anche di conferenze e incontri culturali come la "Vetrina internazionale" di Pontedera, il convegno "Ragazzi dalla scena al video. Le ragioni di un confronto" per Ragazzi Rai, "Il mestiere dell'inviato" per il Festival di Ravello, e significativi incontri e convegni sull'immigrazione, sulla Donna e sulla Salute. Nel 2010 crea e conduce, con il patrocinio del ministero della Salute, il format "Capalbio Salute" che la lega indissolubilmente a Capalbio e ai capalbiesi che oggi, come tutti, ne piangono la scomparsa.