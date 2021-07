Morte di De Rienzo, arrestato un gambiano: "Gli ha venduto la droga"

Sono trascorsi 10 giorni dalla morte dell'attore Libero De Rienzo, il cui corpo è stato rinvenuto senza vita all'interno della sua abitazione romana. Le ispezioni svolte dalle forze dell'ordine nelle ore successive avevano permesso di ritrovare una bustina di polvere bianca, che le successive analisi dei Ris hanno rivelato fosse eroina. Da quel momento il Nucleo operativo della compagnia dei carabinieri Roma San Pietro si è attivato per scoprire chi avesse venduto la droga a Libero De Rienzo e quest'oggi è stato arrestato un pusher di origini gambiane.

Le indagini dei carabinieri sono partite dagli ambienti della Capitale legati allo spaccio di quella zona di Roma. Alcuni contatti e collegamenti dell'attore hanno portato gli investigatori a indagare nella zona sud-ovest di Roma, con particolare attenzione al quartiere di Torre Angela. Ed è proprio qui che è stato arrestato, per altro in flagranza di reato, l'uomo accusato di aver venduto la droga a Libero De Rienzo. All'arrivo dei carabinieri il gambiano era intento a spacciare droga con alcune persone presenti sul posto.

Con successiva perquisizione dell'appartamento dello straniero sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 7,7 grammi della stessa sostanza stupefacente trovata in casa di De Rienzo. A carico dell'uomo finito in manette i carabinieri hanno un quadro indiziario solido, che dimostra la quotidiana attività di spaccio a domicilio. L'uomo era solito utilizzare la metro per spostarsi rapidamente tra le varie zone della Capitale. Per gli investigatori lui avrebbe venduto il 14 luglio la dose ritrovata in casa dell'attore. Una conclusione che i carabinieri hanno potuto trarre anche grazie all'analisi dei tabulati telefonici del gambiano, che ha agganciato le celle nei pressi di casa di De Rienzo proprio nel pomeriggio del 14 luglio.

L'indagato è stato condotto del carcere di Regina Coeli dove si trova attualmente recluso anche per altri reati relativi allo spaccio non direttamente collegati con il caso di De Rienzo. Oggi il gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il fermo e ha applicato la custodia cautelare in carcere per il gambiano. In manette è finito anche il suo coinquilino, presente in casa al momento della perquisizione. Per lui l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio.

Intanto proseguono le analisi sul corpo di Libero De Rienzo per stabilire l'esatta causa della morte. Non sono ancora stati resi noti i risultati degli esami tossicologici, che potrebbero dare risposte importanti sui motivi che hanno portato al decesso l'attore quarantenne.