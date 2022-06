La morte di Putin, la 20enne di Piquè e Trevisan: quindi, oggi...

- e via di nuovo con l'ennesima notizia sul cancro di Putin. Ma anche lo avesse, o lo abbia avuto, cosa vi cambia? Tanti è al Cremilino e comanda. Almeno finché morte non lo separi dal potere

- il patriarca Kirill si salva dalle sanzioni. Poteri soprannaturali

- pare che Piqué abbia avuto il coraggio di tradire Shakira per una 20enne. Niente di confermato, solo voci. Per carità: al cuor non si comanda. Però, beh: questa 20enne deve avere delle qualità pazzesche. O lui è diventato matto

- Martina Trevisan prende una scoppola da Coco Gauff e Repubblica titola: "L'azzurra può lasciare Parigi col sorriso". Per me, anche no. Parigi la lascia col "bregno", come dicono a Perugia. Cioè triste, delusa e imbronciata. In fondo ha perso, no?

- smettiamola di dire che le difficoltà incontrate dall’Ue nel varare il sesto pacchetto di sanzioni sia stata tutta colpa dell’Ungheria. Non è solo di Orban che bisogna preoccuparci. Infatti a ottenere esenzioni sono state anche Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria. E non è che la Germania fosse così convinta di sostenere la sospensione del greggio di Putin. La verità è che l’Europa è divisa. Ma noi preferiamo raccontare di un unico ribelle che rompe le uova nel paniere

- una cosa che viene detta poco, molto poco, è quanto costerà l’embargo al petrolio russo. Gli Stati hanno infatti inserito nell’accordo anche una clausola che impedisce a Repubblica Ceca, Slovacchia e Bulgaria di raffinare il petrolio russo e rivenderlo. Il motivo? Il suo prezzo è e sarà inferiore a quello che l’Europa importerà da chissà dove. Questo significa, se lo si legge al contrario, che il petrolio - e dunque la benzina - costerà di più in Ue rispetto a quando importavamo tranquillamente l’oro nero da Mosca. Va bene. È il prezzo della guerra. Ma vogliamo dirlo, almeno?

- se Belotti cerca una squadra, un motivo c’è: nell'ultima stagione ha segnato solo 8 gol. Non proprio numeri da bomber di razza

- solo per farvi notare che alla fine l’unico piano di pace preso in considerazione da Russia, Usa e Ucraina è quello stilato da Erdogan. Turchia docet. Scusate: ma non ci avevate detto che il governo italiano, o meglio Di Maio, aveva preparato un bellissimo piano di pace consegnato a destra e a manca?

- una ragazza si è innamorata di un giocattolo e ha chiesto di fidanzarsi con il Boieing 737. L'amore è amore, chi siamo noi per opporci? Ve lo dico: un branco di rimbambiti

- tutti a parlare di Giorgia Soleri, la quale ogni cosa dica diventa interessante per i media. Eppure prima di essere “la fidanzata di” non se la filava nessuno. Bei tempi, quelli..

- possiamo dirlo? Italia-Argentina non è stata una partita, ma 90 minuti in cui i latino-americani ci hanno preso letteralmente a pallonate e, come al solito, noi non abbiamo mai tirato nemmeno lontanamente in porta. Forse è meglio se al mondiale non ci andiamo eh, manco da ripescati