Morto il bimbo di 4 anni ricoverato in fin di vita per un batterio

È morto il piccolo Domenico Bandieramonte, 4 anni, finito in ospedale per un virus intestinale e poi infettato da un batterio che gli avrebbe devastato tutti gli organi nonché causato un edema cerebrale. Il decesso è avvenuto nella notte all'ospedale "San Vincenzo" di Taormina dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo un concitato calvario tra gli ospedali di Messina e Catania.

L'odissea

Il calvario del piccolo Domenico è cominciato lo scorso 29 giugno. Il bimbo, in preda a forti conati e diarrea, era stato portato dalla mamma, Ambra Cucina, al pronto soccorso di un ospedale catanese salvo poi essere rispedito a casa con una semplice diagnosi di infezione intestinale. Non riscontrando dei miglioramenti, il giorno successivo i genitori si sono rivolti all'ospedale "San Marco" di Catania dove, dopo una notte passata inosservazione, al piccolo era stato applicato un sondino nasogastrico. Tuttavia le condizioni di salute del bimbo sono peggiorate al punto da ritenere necessario il trasferimento presso il Policlinico (sempre a Catania) e poi, quasi subito, al presidio "San Vincenzo" di Taormina dove è stato ricoverato in fin di vita ed è rimasto in osservazione fino al decesso di questa mattina.

L'accusa