A 4 anni in fin di vita per un batterio. La mamma: "Colpa dell'ospedale"

Una giovane mamma, Ambra Cucina, ha denunciato all’Ansa un presunto caso di malasanità dopo che il suo bambino di 4 anni si è trovato in fin di vita a causa di un batterio. "Voglio giustizia per mio figlio, e voglio che emerga la verità. Nessun bambino deve passare quello che ha passato lui. Oggi all'ospedale pediatrico di Taormina stanno facendo di tutto per tenerlo in vita, ma al San Marco di Catania gli hanno fatto prendere l'infezione che lo sta uccidendo" , ha affermato la donna sui social.

In fin di vita per un batterio

Secondo quanto dichiarato dalla madre, suo figlio Domenico, di soli 4 anni, avrebbe iniziato a sentirsi male lo scorso 29 giugno con crisi di vomito e diarrea e la mamma il giorno seguente lo ha portato al pronto soccorso di un ospedale di Catania, dove però lo hanno dimesso rimandandolo a casa perché affetto da un semplice virus intestinale. Ma una volta fatto ritorno nella sua abitazione il bimbo ha continuato a stare male, e a quel punto la donna si è rivolta al San Marco di Catania dove, dopo una notte passata in osservazione, al piccolo è stato applicato un sondino. Le condizioni fisiche di Domenico avrebbero però iniziato ad aggravarsi ed il bimbo è stato quindi trasferito al Policlinico di Catania e in seguito è stato ricoverato in fin di vita nella struttura ospedaliera di Taormina, dove è stato accertato che il paziente aveva contratto un batterio, secondo la madre in ospedale, e precisamente l'enterococco, che in poco tempo era andato a colpire tutti gli organi presenti nel suo corpicino, dal cuore ai reni.

Lo sfogo della madre