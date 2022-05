Morto il cardinal Sodano. Il Papa esprime il suo cordoglio

Angelo Sodano, cardinale e figura chiave del pontificato di San Giovanni Paolo II (che lo aveva anche creato cardinale) e di quello di Benedetto XVI, è morto ieri all'età di 94 anni.

Nel corso di queste ore, si sta parlando molto di come il porporato italiano avesse contratto il Covid-19. L'alto ecclesiastico era ricoverato al Gemelli a causa di una polmonite. Sodano, oltre ad essere stato il decano emerito del Collegio Cardinalizio, era stato anche segretario di Stato con entrambi i pontefici citati. Joseph Ratzinger, poco dopo essere salito sul soglio di Pietro, aveva deciso tuttavia di sostituirlo con un altro porporato italiano, ossia con il cardinal Tarcisio Bertone.

In relazione alla gestione di Sodano della segreteria di Stato e più in generale al "potere" che avrebbe esercitato, è stata spesso citata la presunta prossimità con padre Maciel, abusatore riconosciuto e fondatore dei Legionari di Cristo. Durante il pontificato in corso, invece, Sodano era balzato agli onori delle cronache per aver scelto di dimettersi dall'incarico di decano del collegio cardinalizio. In quella circostanza, molti avevano ipotizzato che papa Francesco avesse fortemente voluto il passo indietro dell'alto ecclesiastico di origini piemontesi. Pure in quell'occasione le cronache erano tornate ad occuparsi del caso che aveva riguardato Maciel e delle presunte coperture che quest'ultimo avrebbe avuto in Vaticano.

Comunque sia, Jorge Mario Bergoglio ha già inoltrato il suo telegramma di cordoglio: "La scomparsa del cardinale Angelo Sodano - ha scritto il Santo Padre, in un messaggio inoltrato alla sorella del cardinale, così come ripercorso dall'agenzia Nova - suscita nel mio animo sentimenti di gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di chiesa, che visse con generosità il suo sacerdozio dapprima nella diocesi di Asti e poi, per il resto della sua lunga esistenza, a servizio della Santa Sede". Subito dopo il ricordo personale: " Ricordo la sua solerte opera al fianco di tanti miei predecessori - ha osservato il pontefice argentino - che gli affidarono importanti responsabilità, nella diplomazia vaticana, fino al delicato ufficio di segretario di Stato".