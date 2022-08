Morto l'attore Roger E. Mosley, il "Tc" di Magnum PI

È morto ieri a seguito di un terribile incidente d'auto l'attore Roger E. Mosley, diventato famoso interpretanto il ruolo di TC nella serie poliziesca d'azione Magnum Pi. L'uomo aveva 83 anni. Dopo il repentino intervento dei sanitari l'attore è stato trasportato presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Nonostante il disperato tentativo dei medici Roger non è morto per le ferite riportate. Dopo non molto tempo la conferma è arrivata anche da parte della figlia ai microfoni di Usa Today.

L'attore era nato a LA il 18 dicembre del 1938. Dopo la grande guerra inizia con le prime, timide comparse nel mondo dello spettacolo. Il suo sogno era quello di fare l'attore e d'altronde, come non biasimarlo, viveva a poche decine di chilometri da Hollywood. Nella sua carriera ha avuto alcune parti in film molto importanti, fra questi "Sei uomini d'acciaio", "Kojak", "Io sono il più grande" e "Hit man".

Il mondo piange Mosley

Tantissimi colleghi e amici che Roger ha conosciuto durante la sua brillante carriera hanno speso qualche parola, attraverso dei post sui social network, per ricordarlo. "Gran parte del mio divertimento con Magnum PI viene da Roger E. Mosley, l'eroe comico sconosciuto di molte scene di quello show" , ha twittato l'editore Philip Michaels . "Giornata triste. Il mio amico Roger E. Mosley, 83 anni, che ha interpretato TC in Magnum PI, è passato - ha scritto sempre su Twitter la scrittrice e regista Tina Andrews pubblicando due foto dell'attore - era circondato dalla sua famiglia dopo aver subito un incidente d'auto questo fine settimana. Era un uomo dolce e un bravo attore che ha dato grandi feste. Riposa in pace Roger, eri amato e ci mancherai" .

Lo straziante post della figlia