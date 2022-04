"Entrano dal termostato". L'incubo dei roghi a distanza

Roghi e intere palazzine mandate a fuoco. Sono le immagini che giungono da Mosca dove, nelle ultime settimane, sembrerebbe stiano divampando incendi senza un apparente motivo. Ma una ragione, in realtà, c'è. Se l'ipotesi di un cyber attacco, fino a qualche tempo, sembrava improbabile, con l'avvento della domotica non è di certo da escludere. Non si tratta, dunque, né di attività paranormali né di fantascienza. Ecco cosa può fare un hacker e come può scoppiare un incendio.

Come vengono innescati i roghi

L'ipotesi, suggerita dal giornalista Umberto Rapetto de Il Messaggero, è tanto interessante quanto veritiera. In un'epoca in cui è possibile gestire a distanza financo gli impianti di riscaldamento - climatizzatori inclusi - non c'è da stupirsi se un hacker tentasse di aggirare il sistema di funzionamento delle caldaie, ad esempio. Molti apparecchi che generano calore, specie quelli dotati di dispositivi IoT connessi a Internet, possono essere monitorati e gestiti da remoto. Una possibilità che, se da un lato agevola la gestione della quotidianità in ambito domestico, dall'altro può diventare "un'arma" nelle mani di qualche malintenzionato. E non occorrono chissà quali abilità informatiche: basta una falla nel sistema di sicurezza affinché un hacker assuma il controllo di un apparecchio forzandone il funzionamento oltre le ordinarie modalità di utilizzo.

Le falle nei sistemi di sicurezza