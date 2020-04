La mossa delle imprese: "Paghiamo noi i test pur di riaprire"

Bisogna ammetterlo: coniugare la tutela della salute dei cittadini con la difesa dell'economia da danni irreparabili non è cosa facile. Ma non per questo bisogna fermarsi: vanno ascoltate le varie proposte e messe in pratica le ricette migliori. Un'idea è stata avanzata da Confapi, l'associazione che rappresenta 83mila imprese manifatturiere e più di un milione di dipendenti: il presidente Maurizio Casasco ha scritto e inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per sensibilizzarlo sul serio pericolo che le piccole e medie imprese italiane possano collassare definitivamente in questa fase in cui sono allo stremo delle forze. Come riportato dall'edizione odierna di Libero, pur di ripartire (anche gradualmente) sono disposte a pagare di propria tasca per sanificare gli ambienti, per fare i tamponi e per garantire le protezioni necessarie ai suoi lavoratori.

Il dato di fatto da cui bisogna partire è davvero triste: la fiducia di imprenditori, consumatori e cittadini ha raggiunto il minimo storico. Lo stesso Casasco ha ammesso che ascoltando le varie angosce si comprende amaramente quanto sarà difficile " invertire questa curva ", che però rappresenta uno degli obiettivi principali per tentare di " restituire speranza prima ancora che capacità di reddito al nostro sistema ".

L'appello delle Pmi

Ieri il premier Conte ha annunciato che probabilmente dopo Pasqua si entrerà nella fase 2: la convivenza con il virus e una ripartenza graduale. Ma molte attività rischiano di non riaprire più, come quelle cash driven che traggono i mezzi di produzione dai proventi della settimana o dal mese precedente: " Si parte da ristoranti, alberghi, ostelli e si arriva fino alle palestre ai piccoli negozi al dettaglio ai piccoli studi professionali e alle aziende di trasporto ". Perciò Confapi ritiene urgente " introdurre misure di fiscalità amichevole nei confronti delle risorse investite, di garantire linee di credito facilitate per il mantenimento delle attività di investimenti già programmati ".