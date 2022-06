Mucca cade dalle scale e schiaccia il suo allevatore

Un allevatore di 65 anni è deceduto dopo che una mucca, scivolando da una rampa di scale, gli è finita addosso sfondandogli il torace.

L’incidente si è verificato a San Calogero, Comune di 4mila anime della provincia calabrese di Vibo Valentia, dove l’agricoltura è una importante forma di sostentamento per tante famiglie, impegnate prevalentemente sia nel lavoro dei campi e sia nell’allevamento di bestiame.

Secondo quanto accertato sul posto, raccogliendo informazioni da fonti dirette e ufficiali, il malcapitato allevatore è stato schiacciato dalla pesante vacca durante il tentativo di farla uscire fuori da un casolare di famiglia, dove l’animale si era introdotto grazie a una porta lasciata inavvertitamente socchiusa. La mucca era salita su per le scale fino al primo piano fuori terra, quando il 65enne, in quel momento solo nella proprietà e intento a lavorare, s’è reso conto della sua presenza ed è intervenuto velocemente. L’uomo ha quindi tentato di fare scendere la mucca fino al pian terreno al fine di riportarla nella sua stalla, ma ha sbagliato verosimilmente le manovre. Anziché mettersi dietro il pesante bovino, si è infatti posizionato sotto di lui durante la lenta discesa dalle scale. La mucca ha quindi perso l’equilibrio ed è ruzzolata addosso all’uomo, rimasto schiacciato tra la rampa di scale e un muro, a pochi passi dal pianerottolo.

Il pesante animale è rimasto poggiato addosso al malcapitato per diversi interminabili secondi. E quando alcuni parenti dell’uomo si sono resi conto di ciò che era accaduto, sono intervenuti per prestare aiuto, chiedendo contemporaneamente l’intervento dei sanitari del servizio “118” del vicino ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Il 65enne respirava ancora, quando sono giunti i soccorsi. Disperata e vana, tuttavia, è risultata la corsa verso il presidio ospedaliero vibonese. L’allevatore è infatti giunto cadavere al Pronto soccorso.

L’incidente è ora all’attenzione della Procura della Repubblica competente per territorio al fine di ricostruire la vicenda e accertare se esistano responsabilità di terze persone. Le forze dell’ordine si sono recate sul posto per effettuare i rilievi ed hanno ascoltato diverse persone a sommarie informazioni al fine di ricostruire in modo dettagliato i fatti. Agli atti di indagini vi è anche una ispezione cadaverica esterna da cui risulta che il decesso del malcapitato è sopraggiunto per lo sfondamento del torace.