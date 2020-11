Multate le ambulanze in attesa davanti al pronto soccorso

Dopo Roma, anche a Sassari vengono multate le ambulanze, anche se le circostanze sono diverse. Mentre nella Capitale il problema sarebbe sorto in seguito alla trasformazione dell'area in questione in zona a traffico limitato, nella città sarda le sanzioni stanno scattando perché i mezzi di soccorso vengono effettivamente trovati fermi in divieto di sosta. Una scelta che gli operatori delle ambulanze sono costretti a compiere per poter accompagnare i pazienti all'ospedale sassarese Santissima Annunziata, dato che non vi sono parcheggi disponibili.

" Non basta che devono stare ore in attesa, perché il pronto soccorso comunque non regge la situazione... Quando escono, e sono sudati, tutti bardati, dopo ore, si trovano la sorpresa sul parabrezza dell'ambulanza, ossia il verbale dei vigili urbani ", spiega Gianni Mura, operatore della Misericordia, ai microfoni de "L'Unione Sarda". La realtà, purtroppo, è questa: dinanzi al Santissima Annunziata non si trova posto per le ambulanze. In viale Italia, strada sita proprio di fronte al nosocomio, c'è addirittura divieto di sosta. Il risultato è che molti mezzi, costretti a fermarsi davanti all'ospedale per accompagnare i cittadini bisognosi di assistenza, vengono sanzionati. "Non so cosa succederà, perché così non si può andare avanti" , dichiara anche Francesca Virdis, rappresentante dell'associazione di volontariato Sassari Soccorso. "Già è pesante la situazione, in più ci ritroviamo ad avere queste sorprese... mi sembra veramente ridicolo".

Un tempo, proprio a causa di mancanza di posteggio, i mezzi potevano sostare nel cortile dell'ospedale, in attesa di poter ripartire. Adesso, però, nelle aree prima a disposizione si trovano le tende da campo. L'intenzione non è quella di cercare un responsabile su cui far ricadere tutte le colpe, ma trovare al più presto una soluzione, come affermato anche dall'operatore di Croce Blu Sassari Federico Pintus. "Noi così non possiamo assolutamente lavorare" , insiste Pintus. "La situazione in cui ci troviamo è già gravissima. Come dicono i colleghi, è impossibile andare avanti così. Non possiamo certamente mettere le ambulanze nei parcheggi a pagamento".