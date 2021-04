Muore avvelenato per una pasta: attenzione al fiore che "inganna"

Quando ha raccolto quel fiore violaceo, che credeva fosse zafferano, non immaginava che di lì a poche ore avrebbe perso la vita. Non era uno sprovveduto Valerio Pinzana, 62enne di Travesio, in provincia di Pordenone, il quale era solito fare escursioni in montagna alla ricerca di erbe da utilizzare per le sue pietanze. Anche l’altro giorno l’ex collaboratore scolastico ha impiegato il suo tempo a disposizione per passeggiare all’aria aperta. Quando si è imbattuto nella distesa di fiori viola dal pistillo arancio non ha avuto dubbi e ha portato a casa una scorta di petali, pregustando il prelibato piatto di pasta allo zafferano che avrebbe cucinato appena possibile. L’uomo, però, non si è accorto dell’inganno: quel fiore non era innocuo, ma nascondeva un’insidia mortale.

La somiglianza notevole con il fiore dello zafferano non ha permesso a Valerio Pinzana di capire che quello che aveva appena raccolto era il pericolosissimo colchico d’autunno, lo ha mangiato ed è morto nel giorno di Pasquetta. La pianta contiene la colchicina, una sostanza tossica che può uccidere un essere umano in poche ore. Non bisogna toccare né il fiore né la pianta, perché il solo contatto può causare danni alla pelle. Se viene ingerita provoca bruciore alle mucose, nausea, vomito, coliche, diarrea sanguinolenta fino al delirio e alla morte. L’avvelenamento colpisce l’apparato digerente, biliare, respiratorio, cardiovascolare, renale, il sistema nervoso e le ghiandole endocrine. In seguito a un’intossicazione acuta la morte avviene tra le 7 e le 48 ore.