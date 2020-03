"Muori negro": così le minacce sui social ad un giocatore di basket

Prova disprezzo nei confronti di un giocatore di basket, perché di colore, ma anche nei confronti di una ragazza perché è una fan della squadra. Inizia quindi a perseguitarli attraverso i social nei quali pubblica post in cui li minaccia di morte e compie atti di discriminazione razziale. Stesso “trattamento” viene riservato anche ad un secondo cestista, pure di colore, e alla sua compagna. Per le vittime si scatena la paura che li porta a cambiare il loro stile di vita.

Dopo la denuncia, l’uomo viene rintracciato e sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di un 45enne di Capo d’Orlando, nella provincia di Messina, che dovrà adesso rispondere per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Entriamo nei dettagli di questa storia dai contorni agghiaccianti. Il 45enne ha preso di mira il giocatore della squadra dell’Orlandina che milita nel campionato di basket di serie A2 e la sua fan.

Motivo? Il giocatore ha la pelle nera e la giovane è stata “responsabile” di avere simpatie nei confronti della locale squadra di basket e, di conseguenza, anche per tutti i giocatori coinvolti, compresi quelli non italiani. In un secondo momento, il disprezzo è stato manifestato anche per un altro cestista di colore e la sua compagna. L’odio per le vittime è stato manifestato utilizzando i social: sono stati creati falsi profili solo allo scopo di offenderle e minacciarle. L’uomo quindi, partendo da questi profili, ha realizzato e condiviso sulle pagine di altri utenti pubblici, dei post con i quali ha perseguitato in modo ossessivo i quattro, con continue minacce di morte, nascondendo sempre la propria identità.