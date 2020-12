Cosa c’è di aperto oggi? Ecco la lista di negozi

Anche oggi, nel giorno di Santo Stefano, l'Italia resterà ''zona rossa". Il Decreto Natale, varato lo scorso 18 dicembre, prevede infatti che anche nei giorni 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1,2,3, 5 e 6 gennaio 2021, resteranno in vigore le misure anti-contagio messe a punto dal governo per limitare la diffusione dei contagi durante le festività natalizie. Ma cosa si potrà fare, nello specifico, oggi? Quali sono le attività aperte? Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Si può uscire di casa?

Partiamo dalla ratio su cui è impiantato l'intero decreto: gli spostamenti. Così come nelle giornate precedenti, vale sempre la regola per cui si può uscire di casa in ragione di esigenze indifferibili: lavoro, salute e urgenze. Posto il principio generale, il governo ha disposto una "deroga speciale" che prevede la possibilità di fare visita a parenti o amici dalle 5 del mattino fino alle 22 (l'ora in cui scatta il coprifuoco). Ci si potrà spostare dalla proprioa abitazione per raggiungerne un'altra soltanto in due, eccezione fatta per i minori sotto i 14 anni, persone con disabilità o necessitanti assistenza purché vivano sotto lo stesso tetto.

L'attività motoria è consentita?

Sì, l'attività motoria è sempre consentita purché si svolga nei pressi della propria abitazione.

Serve l'autocertificazione per spostarsi?

Sì, per spostarsi occorre portare con sé l'autocertificazione precompilata solo nella parte relativa ai dati personali e ai motivi dello spostamento. Gli spazi vuoti dovranno essere completati alla presenza degli agenti in caso di eventuali controlli.

Posso invitare qualcuno a cena?

Posto che resti "fortemente raccomandato" evitare raduni familiari, è possibile organizzare un pranzo o una cena con un massimo di due invitati non conviventi (amici/parenti). Il consiglio è quello di mantenere la distanza, arieggiare spesso gli ambienti e indossare la mascherina.

Si può andare al ristorante?

No. Ristoranti, bar e pasticcerie resteranno chiusi anche oggi ma si potrà ordinare a domicilio o asporto entro le ore 22.

Quali sono i negozi aperti?

Fatte salve le chiusure decise da ogni singolo esercizio commerciale, oggi 26 dicembre, possono restare alimentari e negozi di vendita al dettaglio. Ecco, nello specifico, quali sono:

. alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari),

• surgelati,

• computer ed elettronica di consumo,

• sigarette,

• carburante,

• apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni,

• ferramenta, vernici, piastrelle,

• articoli igienico-sanitari,

• attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio,

• articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati,

• libri,

• giornali, riviste e periodici,

• Cartoleria e forniture per ufficio,

• Calzature per bambini e neonati,

• Biancheria personale

• Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero,

• Autoveicoli e motocicli,

• Giochi e giocattoli,

• Medicinali (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica),

• Articoli medicali e ortopedici,

• Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria,

• Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti,

• Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati,

• Ottica e fotografia,

• Combustibile per uso domestico e per riscaldamento,

• Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,

• Articoli funerari e cimiteriali,

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati,

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

• Lavanderie e tintorie,

• Barbieri e parrucchieri