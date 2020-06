Il nascondiglio per lo spaccio? È nella chiesa del prete dei migranti

In possesso di regolare permesso di soggiorno e ospite del centro d'accoglienza messo in piedi da Don Massimo Biancalani, un pusher nigeriano è finito in manette durante la mattinata dello scorso sabato 20 giugno dopo che da tempo le forze dell'ordine seguivano i suoi spostamenti.

Quello che è stato ribattezzato come lo "spacciatore in mountain bike", visto il mezzo preferibilmente utilizzato per smerciare droga in particolar modo nella zona della stazione ferroviaria di Pistoia Ovest, era stato segnalato in più di un'occasione dai residenti esasperati. Durante un'operazione di pattugliamento del territorio, svolta proprio tra la stazione e la biblioteca San Giorgio, l'attenzione degli uomini della questura è stata attirata dalla sospetta presenza di alcuni soggetti da tempo noti come consumatori abituali di sostanze stupefacenti.

Dopo essersi fermati lungo via dello Spartitoio, i poliziotti hanno visto il nigeriano avvicinarsi ai tossicodipendenti in sella alla sua bici. Resosi conto della presenza degli agenti, tuttavia, il nigeriano ha subito cercato di fuggire dal posto e far perdere le proprie tracce: per farlo non ha neppure esitato a passare col semaforo rosso in viale Adua.

Un tentativo rivelatosi del tutto vano, dato che gli uomini della questura sono riusciti in breve a raggiungerlo ed a bloccarlo. Per nulla disposto a darsi per vinto, il pusher straniero ha cercato di divincolarsi e scappare senza, tuttavia, mai lasciare la sua bicicletta, di certo troppo ingombrante da portare via con sè in un piano di fuga. Un atteggiamento decisamente sospetto, che ha spinto i poliziotti ad effettuare dei controlli anche sul mezzo. Occultati all'interno del manubrio tre involucri contenenti altrettanti dosi di eroina, pronte per essere spacciate.

Ciò che è più grave, tuttavia, è il fatto che, stando a quanto riferito da "Il Tirreno", il nascondiglio utilizzato dal 27enne per occultare il materiale per il confezionamento delle dosi di droga da rivendere, oltre a qualche oggetto rubato, era all'interno di un confessionale di Vicofaro. Lo stesso Don Massimo Biancalani avrebbe riferito agli inquirenti che da tempo quel confessionale era chiuso e le chiavi dello stesso risultavano irreperibili.

Il nigeriano è stato quindi tratto in arresto e trasferito dietro le sbarre del carcere pistoiese di Santa Caterina in Brana, dove resta a disposizione degli inquirenti.

"L'ospite del prete toscano che canta "Bella Ciao" in chiesa, adora i clandestini e vorrebbe accogliere tutta l'Africa in Italia? Spacciava e usava il confessionale come nascondiglio! Bel modello di "integrazione", proprio un bell'ambientino, complimenti" , commenta Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook.