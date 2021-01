Nemmeno le Bimbe di Conte comprano i suoi gadget

Ognuno ha i suoi feticci ed è libero di scegliere quelli che preferisce, tanto che c'è chi acquista i prodotti del merchandising di Giuseppe Conte. Ebbene sì, sul web è possibile comprare i prodotti che recano stampato il faccione di Giuseppi e le sue frasi più iconiche, quelle da Bacio Perugina che il presidente del Consiglio ama inserire nei suoi discorsi alla nazione. Certo, come racconta il quotidiano Il Tempo, non sono tanti i prodotti che vengono acquistati mensilmente, segno che nemmeno le sue fan, quelle che attendevano con ansia le conferenze primaverili di Conte per sognare davanti alle espressioni del premier, non sono poi così fervide sostenitrici.

Le Bimbe di Conte sono state uno dei fenomeni social durante il lockdown. Certo, quello non è stato un periodo facile per nessuno, ma la rapidità di crescita delle fanpage sul presidente del Consiglio in quei mesi è un fenomeno che andrebbe studiato con molta attenzione. Il profilo Facebook delle bimbe di Conte conta poco più di 110mila follower ma quello Instagram ne può vantare circa 3 volte tanti. Nonostante i grandi numeri, sono mediamente una ventina i gadget dedicati a Conte che vengono venduti al mese dal suo merchandising, ampiamente sponsorizzato su Facebook. È forse sull'onda dell'entusiasmo per i grandi numeri raggiunti durante il lockdown che tra giugno e luglio il gestore della pagina Facebook dedicata a Giuseppe Conte ha deciso di avviare questo esperimento con l'obiettivo di guadagnare qualcosa. Il risultato? Scarso. Stando alle parole di chi gestisce la piattaforma di e-commerce sulla quale vengono venduti i gadget, quella persona incasserebbe una cifra compresa tra 400 e 500 euro.