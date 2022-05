Maltrattamenti, cocaina nel sangue, emorragia cerebrale: orrore sulla neonata:

Un'esame del capello ha rivelato tracce di cocaina nel sangue di una neonata di 5 mesi. La bimba era stata ricoverata all'inizio di maggio per una emorragia cerebrale causata - secondo gli investigatori - da uno " scuotimento violento ". La procura di Venezia ha aperto un fascicolo contro ignoti senza ipotesi di reato. Non è escluso però, in scia di quanto emerso dagli accertamenti medici, che la piccola fosse vittima di maltrattamenti.

I fatti

La bimba era giunta all'ospedale di Chioggia, con in corso una emorragia cerebrale, lo scorso 7 maggio. Secondo quanto riferisce ilgazzettino.it le sue condizioni di salute sarebbero state tali da richiedere, nelle ore successive al ricovero, il trasferimento immediato presso il reparto di Pediatria dell'ospedale di Padova. I medici del nosocomio chioggiotto avrebbero accertato sul corpicino della neonata segni compatilibili con uno " scuotimento violento ". Sono stati poi i camici bianchi dell'ospedale padoano a riscontrare la presenza di stupefacente, verosimilmente cocaina, nel sangue della piccola. Ad oggi la bimba si trova ancora ricoverata ma, per fortuna, ha lasciato la Terapia Intensiva ed è fuori pericolo.

Le indagini