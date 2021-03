"Nessun obbligo di dire la verità nell'autocertificazione". Il gup di Milano ribalta tutto

Da oltre un anno chi si sposta sul territorio nazionale è obbligato a esibire l'autocertificazione su richiesta delle forze dell'ordine consegnate al controllo sul territorio per il rispetto delle norme contro il contagio da coronavirus. Il cittadino deve compilarla indicando la ragione del suo spostamento, l'esatto indirizzo di partenza e quello di destinazione, oltre a eventuali soste inermedie. Una pratica attiva solo nel nostro Paese, che ha causato non poche lamentele e proteste. Sono tante le sanzioni che sono state emesse ai cittadini che sono stati colti in fallo per aver dichiarato il falso nelle loro autocertificazioni. Oggi, però, una gup di Milano ha messo un punto importante nella questione, sollevando i cittadini dall'eventuale responsabilità per aver dichiarato il falso.

La gup Alessandra Del Corvo, nella sentenza con la quale ha assolto un 24enne, finito a processo per aver dichiarato il falso nella sua autocertificazione controllata a Milano, ha dichiarato che " un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge ". La motivazione d'assoluzione da parte del gudice è molto chiara, scritta neso su bianco nella sentenza: " È evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di dire la verità sui fatti oggetto dell'autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica ".