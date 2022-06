"Non è una cretina", "A me lo sembra". Scontro Giletti-Sallusti

La puntata di Non è l'arena di domenica 5 giugno era stata molto animata, piena di polemiche per la decisione della trasmissione di dare voce a Maria Zakharova: le parole della portavoce del ministro degli Esteri russo sono state molto dure e hanno innescato la reazione di chi ha valutato inopportuno fare da cassa di risonanza alla propaganda che arriva da Mosca. Anche perché la diretta del programma è stata condotta proprio dalla Russia.

In tal senso Massimo Giletti ha voluto replicare alle tesi secondo cui la sua presenza a Mosca sarebbe stato un segno di asservimento, una sorta di megafono ai russi che non aspettavano altro: " Non voglio dare lezioni a nessuno ma non ne prendo nemmeno, soprattutto da colleghi che stanno nei palazzi ". Il conduttore di Non è l'arena ha rivendicato la sua scelta, dettata dalla voglia di ascoltare le ragioni dei russi: " Ero lì per capire ".

Non è dello stesso avviso Alessandro Sallusti, secondo cui la presenza a Mosca non era così necessaria se alla fine il prodotto giornalistico portato a casa è stato quel che è stato: " Non c'era bisogno di andare a Mosca per capire che stanno facendo una guerra ". E si è espresso anche sull'intervista alla portavoce del ministro degli Esteri russo: " Ma cosa vuoi che ti dicesse? Ti dice quello che stanno facendo e che stanno facendo bene a farlo ".

Invece Giletti ritiene sia stato molto utile mostrarsi disponibili all'ascolto e cercare di comprende le motivazioni che hanno portato la Russia a compiere un gesto così atroce nei confronti dell'Ucraina: " Loro dicono: 'Avete fatto quelle che volevate in Iraq, in Libia, in Serbia. Questa in Ucraina dovevate lasciarcela fare' ". Il conduttore di Non è l'arena sostiene dunque che, al di là del giudizio positivo o negativo sulle loro argomentazioni, la visione di Mosca vada ascoltata per tentare di capire quanto accaduto.

La scorsa settimana Sallusti aveva usato parole al veleno verso Maria Zakharova, definita una " cretina " in seguito alle dichiarazioni rilasciate nell'intervista al programma in onda su La7. " Non è una cretina ", è stato il commento di Giletti. A cui ha fatto subito eco la replica di Alessandro Sallusti: " A me lo sembra ".