"Non ha sentito nulla", "Contraddizioni". In aula per testimoniare la madre di Ciro Grillo

Udienza chiave nel processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi amici, accusati di violenza sessuale per fatti accaduti a luglio 2019 in Costa Smeralda. Presso il tribunale di Tempio Pausania, questa mattina è stata sentita Parvin Tadjk, madre di Ciro ed ex moglie di Beppe Grillo. La donna ha preferito non parlare davanti ai cronisti che la attendevano fuori dalle aule del tribunale, ma davanti al giudice pare abbia parlato per oltre un'ora, riferendo di non aver sentito nulla quella notte che potesse insospettirla. La donna, infatti, alloggiava in una proprietà adiacente alla villa in cui si sarebbe consumata la presunta violenza.

" La signora Grillo, così come tutti gli altri testimoni, anche quelli che sono stati sentiti le volte precedenti, ha raccontato di non aver sentito niente. Né lei né le persone che abitavano nella sua casa ", ha riferito Antonella Cuccureddu, che difende Francesco Corsiglia, uno dei tre amici di Ciro Grillo imputati per un presunto stupro di gruppo. La signora Tadjk ha descritto come una giornata " assolutamente normale ", quella successiva ai presunti abusi avvenuti nella casa in zona Pevero. Una descrizione molto simile a quella data dalla colf della famiglia Grillo, anche lei sentita oggi. L'avvocato Cuccureddu ha fatto rilevare che se la madre di Ciro avesse sentito rumori provenienti dall'appartamento dei presunti abusi sarebbe senz'altro intervenuta, come in circostanze in cui il figlio e gli amici avevano causato rumori molesti. " Stiamo parlano di un abuso che è stato descritto con urla, spinte, ribellione eccetera ", ha aggiunto l'avvocato della difesa.