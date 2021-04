'Non mi chiamo Andrea Scanzi'. Contagiato il sindaco che aveva ceduto la sua dose

Qualcuno lo chiamerebbe eroe ma Alfredo Cesarini si limita a dire di aver solo fatto il suo dovere. Lui è il sindaco di Santa Maria Nuova, un piccolo centro abitato marchigiano della provincia di Ancona. Oggi si trova ricoverato in ospedale, attaccato all'ossigeno: è stato contagiato dal coronavirus. Non fa parte delle persone fragili, non è un operatore sanitario e non è un over ottanta, pertanto non è ancora stato inserito nella lista dei vaccianabili. Tuttavia, lo scorso marzo ha avuto la possibilità di ricevere una dose di vaccino avanzata in una residenza per anziani, dove furono gli stessi ospiti a proporre che a riceverla fosse il sindaco. Alfredo Cesarini, però, ha declinato la proposta e l'ha ceduta al funzionario comunale che in quella casa di riposo lavora come supervisore.

" Da un anno non riuscivamo a fare i controlli perché non riuscivamo ad accedere alla struttura. Allora ho detto al mio funzionario: 'Falla tu, così puoi controllare meglio' ", ha detto il sindaco di Santa Maria Nuova nel spiegare il suo gesto. Non poteva immaginare che a distanza di un mese il coronavirus avrebbe bussato anche alla sua porta ma, come dichiara oggi, non cambierebbe comunque la sua decisione. " Rifarei la stessa scelta costi quello che costi. Da sindaco voglio dare l'esempio che le leggi vanno rispettate e io devo essere il primo a farlo ", ha detto il primo cittadino, consapevole del suo ruolo. È intervenuto pochi giorni fa a Mattino5, ospite di Francesco Vecchi, per raccontare la sua storia e aggiornare sulle sue condizioni di salute: " Sto migliorando notevolmente, sono stati fatti dei bei progressi, ma non si vede ancora la via d'uscita. La mia non sarebbe stata una furbata perché ne avevo pienamente diritto, però ho ritenuto giusto trasmettere il messaggio che dobbiamo tutti rispettare le leggi e le regole ".