"Non vede il drone e appicca l'incendio": così il piromane finisce in manette

Maglietta grigia e calzoni neri. Si guarda intorno, poi si abbassa e accende un piccolo fuocherello che copre con la paglia per farla bruciare. Con ogni probabilità pensa di non essere visto e invece sta per essere filmato. Sono queste gli istanti, diventati virali, catturati dal drone che ha colto in flagrante un piromane in Calabria. L'uomo aveva con sé anche una tanica di benzina. La siccità e il caldo soffocante mettono a rischio ogni anno centinaia di chilometri di boschi e terre italiane. A volte, però, non è solo la natura a devastare il paesaggio.

Il video e il commento del presidente della Regione

Anche la tecnologia può essere usata per la tutela del patrimonio boschivo e contro i malfattori. Un esempio è proprio l'evento avvenuto tra i campi aridi delle campagne calabresi. Dopo la drammatica estate dello scorso anno, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha iniziato a gennaio a lavorare sulla prevenzione degli incendi con droni, fototrappole, squadre di volontari, e accordi specifici con Protezione Civile, Carabinieri forestali, e vigili del fuoco.

Occhiuto ha pubblicato con orgoglio il video che incastra l'uomo. "In Calabria su misure antincendi si fa sul serio. E i risultati si vedono", scrive con un post sul suo account Facebook. Il piromane è stato individuato da un drone in volo nell'ambito dell'attività di controllo predisposta dall'amministrazione. "Grazie al monitoraggio della Regione - evidenzia Occhiuto - abbiamo salvato - per l'ennesima volta - la natura calabrese da un incendio. Già segnalato alle autorità competenti. In Calabria su misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono". Poi aggiunge un hashtag: " #tolleranzazero".

Numerosi i commenti sotto al video di utenti indignati: "Che bell'esempio di umano. Spero che non ci sia la tolleranza, altrimenti lo rifarà", e altri di sostegno alle attività di monitoraggio: "Come sempre complimenti per l'impegno".

Il video è stato pubblicato dopo un altro incendio appiccato nella notte al lido Blau Beach di Cropani Marina (Catanzaro). Le fiamme hanno devastato lo stabilimento balneare. Inutili, infatti, i tempestivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco. Manifestazione di solidarietà tra sindaci, amministratori e cittadini che nella serata hanno urlato la propria contrarietà a gesti e ad azioni che non appartengono alla comunità di Cropani.