"Una sequenza di 19 lettere...: così il virus è stato manipolato in laboratorio"

Dopo ormai due anni e una manciata di mesi dall'inizio della pandemia Covid-19, si fa nuovamente più forte l'ipotesi di un errore di laboratorio che ha permesso la fuoriuscita del virus di Wuhan. A dirlo chiaramente è il presidente della nostra Agenzia del Farmaco, Giorgio Palù, intervistato dal Corriere della Sera per fare chiarezza sulle origini del virus. Il famoso "spillover", cioé il salto di specie dall'animale all'uomo " potrebbe essere stato compiuto per cause accidentali da un virus del pipistrello sperimentalmente adattato a crescere in vitro" , dichiara l'esperto.

La nuova scoperta

Un recente articolo in materia a cura del presidente, cerca di far luce su quanto accaduto a Wuhan: quel virus, l'originale, prima ancora che comparissero tutte le varianti che abbiamo imparato a conoscere, " presentano una caratteristica affatto peculiare ". Palù spiega che il gene che produce la proteina Spike utilizzata dal Covid per entrare e infettare le cellule umane, fa parte di una sequenza di 19 lettere che appartiene esclusivamente ad un gene tipico dell'uomo e non si trova in nessun genoma di virus animali, batterici o vegetali sequenziati fino a questo momento. " La probabilità che si tratti di un evento casuale è pari a circa una su un trilione. Una sequenza essenziale perché conferisce al virus la capacità di fondersi con le cellule umane e di determinare la malattia ", sottolinea.

Qual è l'ipotesi

Più che parlare di distruzione del genere umano o di chissà quale altre ragioni nascoste come alcuni complottisti sostengono, si sarebbe trattato di una " manipolazione effettuata per soli scopi di ricerca, non certo con intenzioni malevole ", spiega Palù. Da quando la ricerca è arrivata a livelli avanzati (ormai da anni), è già capitato e capiterà che un qualsiasi virus venga analizzato e studiato per scopi scientifici. " Non sarebbe la prima volta che un virus scappa per sbaglio da un laboratorio ad alta sicurezza ". Purtroppo, però, fosse davvero così l'errore in questo caso è costato milioni di morti e contagiati in tutto il mondo. Il presidente dell'Agenzia del Farmaco spiega quanto sia importante capire il potenziale pandemico di un virus e decifrare le sue caratteristiche genetiche per " prevenire uno spillover naturale, cioè l’esatto contrario di quello che magari può essere avvenuto nella realtà - sottolinea - Non è una novità che il laboratorio di Wuhan da oltre una decade si dedichi tra l’altro alla coltura di virus di pipistrelli ".

Zoppica la prova del passaggio diretto