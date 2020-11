"Gesù può nascere 2 ore prima" Sarà coprifuoco pure a Natale?

Queste sono ore decisive per l'immediato futuro del Paese. I ministri hanno discusso sulle prossime misure, che dovrebbero entrare in vigore dal 4 dicembre essere valide per il periodo natalizio. Alcune regioni dovrebbero passare da rosse ad arancioni, con un downgrade che ne certifica il miglioramento, altre rischano di passare da arancioni a rosse a causa del peggioramento della situazione epidemica. Tutti, però, aspettano le indicazioni in merito al Natale, anche se ormai è chiaro a tutti che saranno feste sotto tono rispetto agli anni scorsi. Il ministro Francesco Boccia sta incontrando gli enti locali per discutere con loro delle nuove misure e valutare insieme quale potrebbe essere il prossimo passo per il Paese ed evitare di cadere in errori già fatti che hanno causato il precipitare della situazione quando sembrava ormai sotto controllo.

Tra i temi caldi che stanno a cuore agli italiani in vista del Natale c'è la messa di mezzanotte, una vera e propria tradizione che si tramanda da generazioni e che richiama nelle chiese del Paese migliaia di persone ogni anno. Famiglie intere aspettano la mezzanotte per festeggiare la nascita di Gesù nella propria parrocchiale o nelle grandi chiese cittadine ma quest'anno sembra ci sia più di un impedimento a questa tradizione. Francesco Boccia ha affrontato anche questo argomento durante l'incontro con gli enti locali e ha ribadito come sia necessario fare tutti dei sacrifici. " Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia. Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Questa è eresia, non facciamo i sepolcri imbiancati ", avrebbe detto il ministro.