Scontro Ricciardi-Fontana: "Lockdown ora", "No"

Lockdown sì, lockdown no. In un valzer che ormai prosegue da giorni, l'ipotesi di una chiusura estrema è caldeggiata da una frangia e osteggiata dall'altra. A chiedere che vengano presi provvedimenti drastici ora, prima di arrivare al completo collasso delle strutture sanitarie, sono i pronto soccorso del Paese e Walter Ricciardi ma dall'altra parte, Attilio Fontana per ora esclude questa misura estrema per cercre di salvare quel che resta dell'economia regionale. L'equilibrio è labile, la coperta troppo corta e la politica deve trovare il modo di risolvere le questioni sanitarie e quelle econoniche.

Il problema attuale è la curva dei contagi, che sta seguendo un andamento esponenziale con un incremento massiccio di casi di settimana in settimana. Per le logiche statistiche, un incremento di casi porta a un incremento percentuale anche dei casi sintomatici che si rivolgono agli ospedali e che, in alcuni casi, necessitano di ricovero. La situazione è meno drammatica rispetto alla primavera, c'è una minore concentrazione di casi, ma i pronto soccorso stanno iniziando a mostrare qualche crepa nel sistema e la paura è quella di arrivare al collasso. La situazione più grave, anche stavolta, si sta verificando in Lombardia ma a differenza della prima ondata, la diffusione del coronavirus sembra essere più estesa, con il risultato che anche altre regioni iniziano a patire la pressione eccessiva sui pronto soccorso.

" I pronto soccorsi della Lombardia, così come di altre aree d'Italia, sono in grande difficoltà. Mi riferisco soprattutto alle aree di Milano, Monza e Brianza e Varese ", ha affermato Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 per i reparti dei pronto soccorso lombardi. Tanti cittadini hanno percezione di un incremento di ambulanze che tagliano le città a sirene spiegate, quasi come a marzo. La ricetta di Guido Bertolini è una, ed è drammatica: " La situazione è davvero molto difficile in quasi tutte le strutture e non c'è molto spazio per l'ottimismo. Bisogna fare un nuovo lockdown. O si chiude tutto in fretta o le conseguenze rischiano di essere drammatiche ".

Sulla stessa lunghezza d'onda è Walter Ricciardi, che propone di differenziare le misure su base regionale. " A Milano e Napoli uno può prendere il covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perchè il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no ", spiega l'ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'università Cattolica di Roma a Radio Capital. Anche Fabrizio Pregliasco, stando alle sue parole all'Adnkronosm sembra orientato al lockdown territoriale ma non immediato: " Uno studio recente su Lancet ci dice che i primi effetti delle misure non farmacologiche si apprezzano già 8 giorni dopo l'introduzione. Dunque aspettiamone almeno 15 per valutare gli effetti del Dpcm. Certo, un lockdown a Milano e Napoli era possibile, ma si è deciso di intervenire bilanciando salute ed economia ".