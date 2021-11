Obbligo, vaccino ai bambini e durata del Green pass: ecco cosa cambia

La nuova ondata di contagi da coronavirus, che ieri hanno superato la soglia psicologica dei 10mila casi registrati in 24 ore, sta costringendo gli esperti a porsi qualche domanda per affrontare la situazione prima che l'Italia venga un'altra volta travolta dall'emergenza. La dose booster di vaccino per tutti gli over 18 appare ormai scontata ma sono diverse le iniziative che il governo ha intenzione di intraprendere e diverse quelle quelle sono già state prese per frenare la corsa dei contagi che sembra abbia ripreso vigore con l'arrivo del freddo. Ecco le novità.

Terza dose

In questi giorni le Regioni hanno aperto la prenotazione per la somministrazione del booster di richiamo del vaccino contro il coronavirus anche agli over 40. Restano per il momento esclusi i soggetti che hanno tra i 18 e i 39 anni ma l'idea è quella di procedere per gradi per arrivare alla terza dose per tutti i maggiorenni nel giro di alcune settimane.

Vaccino per i bambini

Per gli under 12, la decisione dell'Ema è attesa entro la fine del mese e a quel punto anche Aifa dovrebbe rilasciare l'autorizzazione per la somministrazione in Italia, che se i tempi verranno rispettati potrebbe essere avviata prima di Natale.

Obbligo vaccinale

Nel frattempo è sul tavolo la norma che rende obbligatoria la terza dose per i tutti gli operatori sanitari e i lavoratori delle Rsa. Dovrebbe essere in vigore già da dicembre e fonti del ministero riferiscono che gli operatori di questi settori avranno un mese di tempo per adeguarsi all'aggiornamento della direttiva, prima di essere sospesi. Intanto, il ministero riferisce che circa la metà degli operatori sanitari ha già ricevuto la terza dose.

Durata del Green pass

Adeguandosi alle indicazioni che provengono dagli studi scientifici sui vaccini e sulla loro efficacia, nonché sull'autorizzazione all'effettuazione della terza dose, la durata del Green pass dovrebbe essere ridotta da 12 a 9 mesi. Qualcuno si spinge a proporre una durata ancora inferiore, pari a 6 mesi, ma il governo sembra propendere per la prima ipotesi.

Aggiornamento certificati

La rimodulazione del Green pass per chi ha ricevuto il vaccino dovrebbe essere allineata con quella di chi è guarito dalla malattia, che al momento è di 6 mesi. Il governo pensa a un aggiornamento automatico dei Green pass emessi.

Green pass under 40

I nuovi termini dovrebbero entrare in vigore a fine dicembre, quando verrà aperta la possibilità di prenotare la terza dose anche agli under 40. Questo non dovrebbe creare zone di vuoto nei soggetti che, avendo meno di 40 anni, vedranno scadere il certificato vaccinale prima di aver ricevuto il booster.