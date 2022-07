"Gli occhi della razza superiore". La frase dell'Annunziata scatena la bufera

Una provocazione azzardata, una battuta infelice. Forse una gaffe. Sta di fatto che, ancora una volta, Lucia Annunziata è riuscita a infilarsi in un imbarazzante vicolo cieco a motivo di una sua uscita televisiva. In questo caso la giornalista è stata subissata di critiche per un commento rilasciato ieri su Rai3 nel corso di un'intervista a Renato Brunetta. Al ministro, che lamentava di aver sofferto per alcuni commenti malevoli sulla sua statura, la conduttrice ha detto: " Però ha gli occhi azzurri, lei. Una cosa ce l'ha... delle razze superiori ".

Quell'insolito commento, al quale il titolare della pubblica amministrazione aveva risposto con un laconico " grazie ", non è tuttavia sfuggito a diversi telespettatori e la frase incriminata è presto rimbalzata sul web, scatenando una girandola di critiche. " Mi lascia esterrefatto ", " Esattamente, cosa voleva dire? ", " Gentile signora Annunziata chieda scusa per la bassezza della sua affermazione ": questi alcuni dei commenti comparsi su Twitter. Certo, forse quella della conduttrice di Mezz'ora in più era solo una provocazione mal riuscita ma questo non attenua l'attonito stupore per quella frase risuonata così sgradevole, fuori contesto. E sì, senza un apparente senso.

" Ma la Annunziata sta ancora lì dopo la battuta sugli occhi azzurri? ", si è pure domandata un'utente, mentre qualcun altro l'ha buttata sul ridere: " Ho appena scoperto d'avere gli occhi delle razze superiori... ". E ancora: " Ogni tanto mi guardo allo specchio e penso guarda che bel ragazzo, peccato per quegli occhi di razza inferiore ". A fronte di alcuni commentatori che evocavano addirittura antiche teorie suprematiste, altri hanno invece optavano per un'interpretazione assai meno polemica: " È evidente che il commento fosse sarcastico... ". Eppure, come ha sottolineato qualcuno, " se l'avesse detto qualcuno di destra sarebbe scoppiato un putiferio "