"Vendo kit per prendere il Covid": arrestato un olandese

A quanto pare non esiste un mercato sotterraneo solo per chi compra medicinali illegali per guarire dal Covid, ma anche uno per chi al contrario vuole prenderlo. È quello che è successo in Olanda, dove un uomo offriva online un kit per infettarsi con il Covid, per poi ottenere una volta guariti, come se le cose potessero andare esattamente così, il Green Pass senza farsi vaccinare. Il tutto per circa 33 euro.

L’uomo è stato rintracciato dal dipartimento antifrode del ministero delle finanze olandesi (Fiod), che lo ha prima arrestato, poi rimesso in libertà in attesa di concludere le indagini. " Sono necessarie ulteriori approfondimenti - ha raccontato un portavoce della Fiod all’agenzia stampa olandese Anp - per vedere se effettivamente l’uomo sia riuscito a vendere qualcosa. Se la vicenda fosse accertata si tratterebbe di una minaccia riprovevole per la salute pubblica ". La notizia ripresa poi dal DeTelegraaf ha fatto immediatamente il giro del mondo, nell’incredulità generale che esista qualcuno che non solo sia disposto ad infettarsi rischiando la vita, ma anche a farlo pagando.

Al momento l’uomo, rilasciato poi venerdì, è accusato solo di truffa, e non di “pandemia colposa”, perché si ipotizza fino alla fine delle analisi del caso, solo la frode nei confronti di chi ha acquistato sul sito quello che veniva definitivo come “ materiale virale attivo ”. Il Kit infatti veniva offerto come “ contenente il virus, comprese le sue varianti ” e spedito insieme ad test rapido domestico, per controllare poi se ci si fosse realmente infettati.