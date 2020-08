"Oggi l'incremento delle infezioni: ecco cosa succede tra 20 giorni"

" Nel giro di 10-20 giorni avremo 1000 casi positivi al giorno ". È la previsione del virologo Andrea Crisanti , professore di macrobiologia dell'Università di Padova e consulente per l'emergenza sanitaria della Regione Veneto, che si dice '' per nulla ottimista '' circa l'incremento dell'infenzione nelle ultime due settimane.

Preoccupa - e non poco - la crescita della curva epidemiologica. Nel giro di pochi giorni, si è registrato un aumento sensibile dei contagi che, dopo un periodo di relativa quiete, potrebbe far rimpiombare l'Italia nell'incubo del Covid. " Mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornalieri. - tuona Andrea Crisanti attraverso le pagine de Il Messaggero - Quello che non si riesce a spiegare è che più i nuovi positivi aumentano, più crescono le possibilità di avere pazienti in terapia intensiva. E di vedere un incremento dei decessi, purtroppo ". Nella giornata di Ferragosto i numeri dell'infenzione hanno raggiunto quota 629 casi positivi: mai così alti dallo scorso 18 maggio. " Purtroppo, già oggi vediamo, giorno per giorno, aumentare i pazienti in terapia intensiva in Italia. - continua il virologo - Sono ancora numeri sostenibili, ma dobbiamo guardare in prospettiva a ciò che succederà con questo costante incremento dei casi ".

Continua a salire il numero dei contagiati giornalieri: nelle ultime 24 ore se ne registrano 629, contro i 574 di venerdì. " Purtroppo la dinamica dell' epidemia è ormai chiara, - spiega Crisanti - il ritmo di crescita è costante, mi pare improbabile che si riesca a frenare. Certo, come sempre succede, avremo un calo domenica e lunedì, con i dati riferiti al fine settimana quando rallenta l' esecuzione dei tamponi, ma la tendenza è consolidata ". Meno preoccupante, invece, è il dato relativo alle terapie intensive ma il virologo avverte: " Questo dato può risultare ingannevole. Guardiamo a cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Semplificando: i morti arrivano sempre dopo. Prima c' è un incremento di infezioni, poi, dopo 20-30 giorni, quello dei decessi. Certo, rispetto a marzo e aprile, il sistema sanitario sa rispondere meglio, curare con più efficacia i pazienti, ma già oggi registriamo casi gravi, già oggi vediamo aumentare il numero dei pazienti in terapia intensiva. Per questo sarebbe stato importantissimo tentare di raggiungere il traguardo dei contagi zero, era a portata di mano, abbiamo fallito ".

La riapertura delle discoteche è stata a lungo terreno di scontro tra Regioni e governo . Netta a tale riguardo la posizione del professor Crisanti: " Di questa cosa delle discoteche aperte io non mi capacito . - dice - Di questa cosa delle discoteche aperte io non mi capacito ". Il problema resta quello del distanziamento nei locali al chiuso: " L'attività in una discoteca aumenta la respirazione profonda, le persone vanno in anaerobiosi, si muovono, hanno bisogno di respirare molto di più. - spiega l'esperto - Questo facilita le infezioni. Penso all' esempio di un giocatore di rugby durante una partita ha contagiato molti altri giocatori. Discoteca al chiuso o all' aperto, cambia poco ".

Complice i cosiddetti ''contagi d'importazione'' , adesso, il rischio sembrerebbe quello di tanti macro-focolai sparsi sull'intero territorio nazionale. " Secondo me aumenteranno sia il numero dei focolai, sia le loro vastità . - è il monito di Crisanti - Ma la verità è che dovevamo quest' estate avvicinarci a zero casi. Sarebbe stato possibile. Io non so, per esempio, perché per tempo non abbiamo preso le contromisure per limitare i casi di rientro. Non parlo degli immigrati, che sono una parte molto marginale, penso a chi torna ad esempio dalle vacanze in altri paesi d' Europa. Bisognava attivare i controlli prima, predisporre dei protocolli. Se necessario anche chiudere le frontiere ".

L'eventualità di lockdown locali, quelli che sembravano scongiurati da un pezzo, ritorna a profilarsi come unica soluzione al contenimento dell'infezione: " Si passerà dalla trasmissione a focolaio a trasmissione diffusa. Mi spiace, ma a quel punto dovrà essere chiaro che le zone, le aree, in cui capiterà questo dovranno essere chiuse immediatamente. Non ci sarà alternativa ai lockdown locali ". È critico il professor Crisanti sulla gestione dell'emergenza: " A costo di farmi dei nemici: è stato sbagliato non prevedere riaperture graduali, differenti da regione a regione. Inoltre, ci si è calati le braghe di fronte alle esigenze dell' industria turistica. Bisognava limitare gli spostamenti all' interno dell' Italia, se necessario, ma anche dall' Italia ad altri paesi d' Europa ".