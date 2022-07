Sbarcati 900 migranti in 24 ore, oltre 1000 sulle navi ong: "Si rischia il collasso"

Da quasi una settimana, le coste italiane sono prese d'assalto da migranti provenienti dal nord Africa. Lampedusa è un'isola al collasso ed è corsa contro il tempo per liberare l'hotspot e fare spazio a quelli che, senza soluzione di continuità, continuano ad arrivare sull'isola. Il flusso ininterrotto da qualche ora interessa anche le coste della Sicilia, oltre a quelle delle Pelagie. Ieri, sono stati oltre 900 i migranti sbarcati in sud Italia e la nave Sea Watch 3 è in navigazione per raggiungere Taranto con altri 438 stranieri. Nel frattempo, Tunisia e Algeria hanno intensificato i controlli per bloccare le nuove partenze verso l'Italia.

Quella appena trascorsa è stata una notte senza sbarchi a Lampedusa a causa del peggioramento delle condizioni del tempo. Una tregua dopo sette giorni di sbarchi senza sosta, che permette di alleggerire il carico sulla struttura dove si trovano ancora oltre 1.700 migranti. Decisamente troppi a fronte di un hotspot che ha una capienza massima nominale di appena 350 posti. Nella giornata di ieri sono stati 283 i migranti che sono sbarcati sull'isola, mentre in 200 l'hanno lasciata per dirigersi a Pozzallo a bordo della nave Foscari della Marina Militare. La tregua di oggi dovrebbe favorire ulteriori trasferimenti verso la Sicilia, in modo tale che prima che le condizioni del mare diventino nuovamente favorevoli, l'hotspot venga liberato completamente o, comunque, alleggerito per rientrare nei ranghi.

" Il Viminale ha il dovere di ascoltare il grido d'allarme dei sindacati di polizia, e non farsi dettare la linea dall'ex attivista no global Casarini e dalle Ong, che già chiedono all'Italia un porto di sbarco per oltre 1.400 migranti ", ha dichiarato in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. L'esponente azzurra ha concluso: " Senza un'iniziativa forte anche in Europa, di questo passo si rischia il collasso dell'intero sistema di accoglienza ".

Ieri, intanto, ci sono stati diversi sbarchi nel siracusano che hanno portato 350 migranti sulle coste siciliane e altri 281 tra Catania e Messina, per un totale di più di 630 persone che si aggiungono ai quasi 300 di Lampedusa. Unendo gli eventi, si arriva a oltre 900 migranti che, in totale, sono arrivati in Sicilia nella sola giornata di ieri. Intanto, mentre la Sea Watch 3 è in navigazione verso Taranto con oltre 400 migranti a bordo, altre due navi delle ong si trovano nel Mediterraneo centrale con più di 1000 persone a bordo. Geo Barents viaggia con 659 migranti e da giorni chiede all'Italia di avere un porto. A questi si aggiungono i 387 che sono sulla Ocean Viking di Sos Mediterranee.