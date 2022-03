Omicron 2, le 10 regole per non reinfettarsi

Come ha spiegato l'Oms, la subvariante Omicron 2 è ormai diventata dominante: in Italia i contagi sono aumentati rispetto a qualche settimana fa, ci si infetta di più ma i sintomi sono sempre più blandi e si risolvono in pochi giorni. Ecco perché si va verso le tanto attese riaperture e la situazione negli ospedali è ampiamente sotto controllo. Questo non vuol dire, però, smettere di proteggersi perché il virus continua a circolare e in maniera molto sostenuta: il prof. Massimo Andreoni, direttore di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), consiglia alcune regole da seguire per evitare di contagiare se stessi, reinfettarsi e diffondere il virus a casa e al lavoro.

Ecco il decalogo contro Omicron 2

Innanzitutto, rimangono fondamentali le mascherine anche quando cadrà del tutto l'obbligo di indossarle. " Che sia quella chirurgica o la più protettiva, ossia l’Ffp2, è bene continuare ad utilizzarla sia al lavoro che nei locali commerciali, nei teatri, al cinema, al ristorante ", spiega l'esperto al Messaggero. La seconda regola è quella di stare molto attenti negli ambienti chiusi dove il virus va a nozze: infatti, se non c'è un'adeguata ventilazione, la variante Omicron 2 si può diffondere molto meglio che all'aperto. Il consiglio è quello di mantenere sempre le mascherine in presenza di un numero elevato di persone con cui ci si trova a stretto contatto, magari a causa degli spazi. Terzo errore da non fare e terzo suggerimento di Andreoni è prestare attenzione anche all'aperto: primavera e sole non significano assenza di virus. " Fare a meno della protezione sia sulla bocca e che sul naso potrebbe rivelarsi pericoloso ogni volta che ci si ritrova all’improvviso in mezzo ad un gruppo di amici o conoscenti. Non dimentichiamo che, seppure all’aperto, il rischio di contagio c’è sempre, e se si entra in contatto con un’altra persona infetta, senza la protezione e la distanza di sicurezza la probabilità di contagiarsi è molto alta", sottolinea.

Gli errori da non commettere e l'importanza dei vaccini

Come abbiamo visto sul Giornale.it, il quarto errore da non fare è " pensare che la pandemia sia finita " soltanto perché si è abbassata la nostra soglia d'attenzione e quella dei media, impegnati a raccontare quotidianamente la guerra in Ucraina. Covid-19 continua a circolare come dimostrano i nuovi casi di positività in Italia. Quinto punto: i vaccini sono fondamentali, è merito loro se non ci si ammala gravemente e non si finisce in ospedale. Ecco perché è fondamentale completare il ciclo vaccinale con la terza dose, il booster, che ancora manca a ben 10 milioni di italiani che avevano fatto le prime due dosi. Tanti, troppi. " Soltanto dopo aver effettuato il booster, si può ritenere di avere un’immunità che conferisce una protezione dalla sintomatologia grave", spiega Andreoni.

Cosa succede quando ci si reinfetta

Dal momento che è possibile reinfettarsi anche pochi mesi dopo una precedente infezione con Omicron, un altro punto da osservare è la prudenza nel fare sport: non perché ci si è infettati, infatti, non può ricapitare pur con sintomi lievissimi o da asintomatici. Gli sportivi di palestra, piscina e altre attività devono osservare le regole di distanziamento e igienizzazione per abbassare al minimo i rischi. Collegato alla "sicurezza" di non reinfettarsi più, c'è l'abbandono delle misure di precauzione subito dopo la guarigione. " Non è infrequente, infatti, la possibilità che ci si possa reinfettare, spesso con una variante diversa. Questa fase della pandemia è infatti caratterizzata da reinfezioni in soggetti guariti e anche vaccinati ", afferma l'infettivologo al Messaggero. Da qui, l'ottavo punto riguarda chi pensa che una reinfezione possa essere soltanto un raffreddore. " Sono ormai segnalati casi di persone reinfettate, soprattutto non vaccinate, che possono avere sintomi gravi e si ritrovano in un letto di ospedale per diversi giorni ".

Bambini e future varianti