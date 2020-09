Salutarsi con il gomito? Adesso l'Oms lo boccia: "Perché è pericoloso"

Distanziamento sociale, mascherine all'interno di locali ed anche all'esterno in caso di assembramenti, niente contatti pericolosi come abbracci e baci specie tra persone che non fanno parte del medesimo nucleo familiare e vivono sotto lo stesso tetto: ma ecco che quando non si sa più che cosa inventare per poter affermare di averle tentate tutte con lo scopo evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, arriva una nuova linea da seguire, al momento solo in forma di suggerimento da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).

A finire nel mirino è stavolta quello che viene oramai unanimemente condiderato il gesto più sicuro, il surrogato dei tradizionali convenevoli, con il quale si salutano anche le autorità di Stato, ovvero il "tocco di gomito". Ad intervenire non è un membro qualsiasi dell'Oms, bensì il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha proposto un retweet di un post pubblicato già durante lo scorso mese di marzo, in pieno clima di pandemia.

"Quando si incontrano delle persone" , spiega l'ex ministro della Salute etiope, "sarebbe meglio evitare il tocco con il gomito, dato che questo porta ad avvicinarsi ad una distanza inferiore di un metro dall'altra persona. Io preferisco portare la mia mano verso il cuore quando incontro delle persone in questi giorni" . Dunque non più uno scambio di tocco di gomiti ma il consiglio di disporsi come durante l'esecuzione di un inno nazionale parrebbe la via giusta, almeno per l'Oms.