Naufraga un gommone con più di 100 migranti: muore bimba di 6 anni

Non ce l'ha fatta la bimba di sei mesi che viaggiava a bordo del gommone naufragato a largo del Mediterraneo. A dare l'annuncio del prematuro decesso è la Ong Open Arms con un tweet. "Nonostante gli enormi sforzi dell' equipe medica - scrivono - è venuta a mancare a causa del naufragio. Avevamo chiesto per lei e per altri 6 casi gravi un'evacuazione urgente, da effettuare a breve, ma non ce l'ha fatta ad aspettare. Siamo addolorati".

#ULTIMAORA

Nonostante gli enormi sforzi dell'equipe medica una bimba di 6 mesi è venuta a mancare a causa del naufragio. Avevamo chiesto per lei e per altri casi gravi un'evacuazione urgente, da effettuare tra breve, ma non ce l'ha fatta ad aspettare.

Siamo addolorati. pic.twitter.com/e9OBxxKIGb — Open Arms IT (@openarms_it) November 11, 2020

Il gommone era stato intercettato a 30 miglia a Nord di Sabratha con a bordo almeno un centinaio di migranti. Ad ogni modo, la piccola non sarebbe l'unica vittima del naufragio. Con lei, infatti, altre 6 persone avrebbero perso la vita. "Ci auguriamo che dopo questa ennesima tragedia qualcosa cambi. In questi ultimi due giorni - precisa con una nota la ong spagnola — le segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà sono state continue e la Open Arms si è trovata a dover prestare assistenza da sola, essendo l’unica rimasta a operare nel Mediterraneo dopo che tutti gli assetti umanitari sono stati fermati con pretesti amministrativi" . Per questo motivo Open Arms ed Emergency ribadiscono, in scia di di questi tragici accadimenti, che "non è più tollerabile assistere alle reiterate omissioni di soccorso da parte dei governi europei che, anziché predisporre un sistema strutturale di search and rescue, continuano a voltare il viso dall’altra parte, fingendo di non vedere il cimitero che il Mediterraneo nasconde" , conclude lo scritto.



"Serve un sussulto di umanità, unico vaccino possibile al male dell’indifferenza" , ha detto il presidente del Centro Astalli, il padre gesuita Camillo Ripamonti al Corriere della Sera , spiegaddo come "questo naufragio avviene letteralmente davanti ai nostri occhi, eppure nulla si muove" . Secondo quanto si apprende da fonti a titolo vario, i migranti - circa un centinaio - erano in mare da 48 ore, a circa 30 miglia a nord dalle coste libiche di Sabratha.