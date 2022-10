Usa l'ambulanza per andare in discoteca: nei guai un operatore sanitario

Ha suscitato curiosità la presenza di un'ambulanza fuori da un locale notturno, non tanto perché si trovasse in quel posto piuttosto perché fosse spenta e parcheggiata da un paio d'ore. Quando la polizia ha cercato di capire cosa fosse successo, si è presentato un 30enne che ha raccontato di aver utilizzato il mezzo di soccorso per recarsi in discoteca perché sprovvisto di un veicolo.

La vicenda

I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Secondo il racconto dell'operatore sanitario, a fine turno avrebbe dovuto lasciare l'ambulanza all'ospedale di Torrette, ad Ancona, come da prassi. Quella sera, però, aveva in programma di andare con un amico in una discoteca di Civitanova. Trovandosi senza un mezzo ha deciso di utilizzare l'ambulanza: è andato a casa a cambiarsi e poi si è recato al locale sempre spostandosi con il mezzo di soccorso.

Nel frattempo sanitari e operatori dell'ospedale si erano preoccupati per l'assenza del veicolo che non era più rientrato dopo il trasporto di un paziente. Dopo aver chiamato numerose volte il 30enne senza ricevere risposta, hanno pensato che il giovane avesse avuto un incidente e così avevano avvisato gli agenti del commissariato di Civitanova e la polizia stradale, per cercare di capire dove fosse finita l'ambulanza e il suo autista. Mentre l'ansia e lo sgomento aumentava, una volante aveva identificato un'ambulanza che stranamente era rimasta parcheggiata spenta per qualche ora fuori dalla discoteca. Quando è stato chiesto all'operatore il motivo del gesto, questi ha risposto di averla presa in prestito. A quel punto il mezzo è stato sequestrato dalla pattuglia della Polstrada e riconsegnato all'ospedale di Torrette questa mattina. Il conducente, che con ogni probabilità non aveva pensato alle conseguenze della bravata, è stato denunciata per appropriazione indebita dell'ambulanza e multato perché non aveva con sé la patente di guida.