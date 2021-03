Ora l'Ue vuole imporre la neolinga politicamente corretta

L'obiettivo è chiaro: imporre la neo-lingua del pensiero unico progressista a tutta la macchina burocratica dell'Unione europea, adottando un linguaggio cosiddetto "inclusivo" e rispettoso delle minoranze etniche e di genere (Lgbt). A denunciare l'ultima folle deriva del Parlamento europeo è stata per prima Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio. Come riporta Libero, infatti, il Parlamento europeo, e nella fattispecie l'unità Uguaglianza, inclusione e diversità facente capo alla Direzione generale per il personale, ha redatto il glossario del linguaggio "sensibile" per la comunicazione interna ed esterna, rivolto al personale dell'istituzione per " comunicare correttamente su questioni riguardanti la disabilità, le persone LGBTI+, la razza, l'etnia e la religione ". Nei fatti trattasi di un vero e proprio vocabolario dedicato a funzionari, assistenti, portaborse, portavoce e politici da adottare per essere al passo con i tempi della cultura del piagnisteo e del political correctness imperante.

Soprattutto, l'attenzione è massima verso le parole che, d'ora in poi, non si dovranno più impiegare, in particolare verso l'universo Lgbt. Quindi vietato assolutamente dire " gay, omosessuali e lesbiche " e spazio alle più accomodanti espressioni " persone gay, persone omosessuali, persone lesbiche ". Guai a dire anche " matrimonio gay ": la nuova neo-lingua impone che si dica " matrimonio egualitario ". Scorretto anche parlare di " diritti dei gay e degli omosessuali " che va sostituito con " trattamento equo, paritario ".

Pensate inoltre di essere maschi o femmine? Vi sbagliate di grosso, la biologia per i super burocrati di Bruxelles non esiste. È un'invenzione dei suprematisti bianchi e della società patriarcale. D'ora in poi si parla di " sesso assegnato alla nascita " e non del retrogado " sesso biologico ". Sbagliato altresì parlare di " cambio di sesso ", che ora diventa una " transizione di genere ". E poi arriviamo alla famiglia. Dimenticatevi quella tradizionale e sostituite " padre " e " madre " con un più generico " genitori ": vorrete mica offendere qualcuno?