Quelle "mamme separate" fan di Orsini: lo strano gruppo su Facebook

Non sappiamo se sia un'iniziativa satirica o meno (anche se possiamo ipotizzare di sì) ma di sicuro la cosa sta suscitando ironia e curiosità sui social network: su Facebook è spuntato un gruppo che è stato chiamato "Mamme separate fans di Alessandro Orsini".

Si tratta di una pagina privata per cui, senza essere iscritti, non è possibile accedere ai contenuti che vengono pubblicati dagli utenti.

In questi anni, del resto, abbiamo già assistito alla nascita di comunità quali "Le Bimbe di Conte" o i "Bimbi di Meb (Maria Elena Boschi, ndr)". Per quanto in questo caso non si parli di un esponente politico. La finalità della community viene specificata nelle poche righe di presentazione: "Questo gruppo nasce per sostenere il Prof.Alessandro Orsini che, oltre ad essere modesto e competente, è anche un uomo molto affascinante". Comunque sia, fino a qualche tempo fa, il nome del gruppo risultava essere "Mamme contro la dittatura putiniana". Poi, di recente, è avvenuto un cambio d'intitolazione.

Nel frattempo, il professore della Luiss continua a ribadire le sue tesi durante le ospitate televisive e non solo. In uno degli ultimi post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Orsini ha affrontato il pensiero gramsciano, in specie la pedagogia del pensatore comunista, arrivando ad esibire qualche paragone che qualcuno potrebbe considerare azzardato: "E, adesso - ha scritto il sociologo - , mettetevi comodi e veniamo alla sostanza anti-autoritaria del problema educativo. Sono un teorico della deideologizzazione e della depoliticizzazione dei rapporti umani tra gli adolescenti. La pedagogia politica di Gramsci, invece, propone l’ideologizzazione integrale di tutti i rapporti umani, incluso il rapporto genitori-figli, marito-moglie, studente-professore".

Poi si passa all'attualità, ossia a quello che il professor Orsini, stando alla narrativa del diretto interessato, starebbe subendo: "Questa operazione contro di me riesce facilmente: essendo il mio pensiero complesso, cioè fatto di parti interconnesse, è agevole amputare una parte per darla in pasto al pubblico", ha insistito. Sotto il profilo politico, intanto, c'è qualche novità. Il docente ha ammesso le sue simpatie politiche per Giuseppe Conte, dichiarando che voterebbe per il leader del MoVimento 5 Stelle.

Lo stesso Giuseppe Conte che, tuttavia, ha negato di aver incontrato il sociologo per proporgli una candidatura com'era invece trapelato a mezzo stampa qualche giorno fa. Le posizioni di Orsini "contro" il blocco occidentale e le scelte dei Paesi che appartengono alla Nato e quanto espresso dal capo grillino in merito a quello che l'Italia dovrebbe fare in relazione all'Ucraina tendono tuttavia a combaciare con sempre maggiore evidenza.

Verrebbe da chiedersi cosa ne pensano di tutto questo le "mamme separate" che ritengono Orsini "affascinante" e che hanno deciso di radunarsi sulla piattaforma in difesa del loro riferimento.