Orrore allo zoo: getta figlia di 3 anni nel recinto dell'orso

Dall'Uzbekistan giunge oggi la notizia della disavventura capitata a una bambina di tre anni, fatta precipitare dalla sua stessa madre nel " recinto dell'orso ". Una donna in visita con la figlia allo zoo della capitale Tashkent ha infatti tentato di dare la bimba in pasto all'animale, davanti alle telecamere del bioparco e alla tanta gente che, malgrado la pandemia, affollava la struttura.

La madre della bambina ha quindi lanciato la figlia per circa cinque metri, fin dentro il recinto di Zuzu, l'orso bruno arrivato nella struttura nel 2017.

A woman threw her daughter into a bear’s cage in Tashkent Zoo, Uzbekistan, on January 28. The bear Zuzu did not attack the toddler.



The girl reportedly has no serious injuries and while the woman’s motivation remained unclear, she faces a prison sentence pic.twitter.com/RimtsnykfW